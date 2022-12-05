2022 FIFA Dünya Kupası Japonya - Hırvatistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Japonya ile Hırvatistan, Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 18:00'de başlayacak.
Katar'da süren 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Hırvatistan ile grup aşamasında sergilediği performansla dikkati çeken Japonya, son 16 turu mücadelesine çıkacak.
MUHTEMEL 11'LER
Hırvatistan: Livakovic; Juranovic, Lovren, Gvardiol, Sosa; Modric, Brozovic, Kovacic; Kramaric, Livaja, Perisic.
Japonya: Gonda; Tomiyasu, Yoshida, H Ito; J Ito, Endo, Tanaka, Nagatomo; Doan, Asano, Kamada.
E Grubu'nda Almanya ve İspanya'yı mağlup ederek büyük bir sürprize imza atan Japonya, 6 puanla lider olarak son 16 turuna yükseldi.
2018 Rusya'da final oynayan Hırvatistan ise F Grubu'nu 5 puanla ikinci sırada tamamladı ve son 16 turuna adını yazdırdı.
Karşılaşmayı kazanan takım, çeyrek finale yükselecek. Bu müsabakada rakibine üstünlük kuran ekip, çeyrek finalde Brezilya-Güney Kore eşleşmesinin galibiyle rakip olacak.
İki takım Dünya Kupası'nda 3. kez karşı karşıya gelecek. İkisi de grup aşamasında olmak üzere 2006 Almanya'da oynanan maç 0-0 berabere tamamlanırken, Fransa 1998'deki mücadeleyi Hırvatistan 1-0 kazanmıştı.
JAPONYA - HIRVATİSTAN MAÇI SAAT KAÇTA?
TSİ 18.00'de başlayacak maçı ABD'li hakem Ismail Elfath yönetecek.
JAPONYA - HIRVATİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?
Al Janoub Stadı'nda oynanacak karşılaşma TRT 1'den naklen yayımlanacak.
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