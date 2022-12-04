2022 FIFA Dünya Kupası'nda Japonya'nın son 16 turundaki rakibi Hırvatistan

Japonya ile Hırvatistan, Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası son 16 turu mücadelesinde pazartesi günü karşı karşıya gelecek.

AA
04 Aralık 2022 Pazar, 13:05
2022 FIFA Dünya Kupası'nda Japonya'nın son 16 turundaki rakibi Hırvatistan
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Katar'da süren 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Hırvatistan ile grup aşamasında sergilediği performansla dikkati çeken Japonya, 5 Aralık Pazartesi günü son 16 turu mücadelesine çıkacak.

Al Janoub Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 18.00'de başlayacak. Maçı ABD'li hakem Ismail Elfath yönetecek.

E Grubu'nda Almanya ve İspanya'yı mağlup ederek büyük bir sürprize imza atan Japonya, 6 puanla lider olarak son 16 turuna yükseldi.

DÜNYA KUPASI'NDA 3. KEZ RAKİP OLDULAR

2018 Rusya'da final oynayan Hırvatistan ise F Grubu'nu 5 puanla ikinci sırada tamamladı ve son 16 turuna adını yazdırdı.

Karşılaşmayı kazanan takım, çeyrek finale yükselecek. Bu müsabakada rakibine üstünlük kuran ekip, çeyrek finalde Brezilya-Güney Kore eşleşmesinin galibiyle rakip olacak.

İki takım Dünya Kupası'nda 3. kez karşı karşıya gelecek. İkisi de grup aşamasında olmak üzere 2006 Almanya'da oynanan maç 0-0 berabere tamamlanırken, Fransa 1998'deki mücadeleyi Hırvatistan 1-0 kazanmıştı.


2022 Dünya Kupası japonya Hırvatistan

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