Fransa, Dünya Kupası'nda çeyrek finalde! Fransa - Polonya: 3-1
Fransa, FIFA 2022 Dünya Kupası son 16 turunda Polonya'yı 3-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
FIFA 2022 Dünya Kupası Son 16 Turu'nda Fransa ile Polonya, Al Thumama Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.
Kolombiya Futbol Federasyonu'ndan Jesus Valenzuela'nın yönettiği karşılaşmada Fransa, 3-1'lik skorla sahadan galip ayrıldı.
Fransa'ya galibiyeti getiren golleri 44'üncü dakikada Olivier Giroud, 74'üncü ve 90+1'inci dakikalarda Kylian Mbappe kaydetti.
Polonya'nın tek golü ise 90+9'uncu dakikada Robert Lewandowski'nin penaltıdan attığı golle geldi. Bu sonuçla beraber Fransa çeyrek finale yükseldi.
OLIVIER GIROUD, FRANSA MİLLİ TAKIMI'NIN EN GOLCÜ OYUNCUSU OLDU
2022 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda Fransa, Polonya'yı 3-1'lik skorla mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Polonya karşılaşmasıyla birlikte 117'nci milli maçına çıkan Olivier Giroud, attığı gol ile milli formayla 52'nci golüne ulaştı ve Thierry Henry'yi geride bırakarak Fransa forması ile en çok gol atan futbolcu ünvanına sahip oldu.
Öte yandan Fransa'nın çeyrek finaldeki rakibi, gecenin bir diğer karşılaşması olan İngiltere-Senagal maçının galibi olacak.
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