İspanyol futbolcu Gavi: 'Dünya Kupası'nı kazanmak istiyoruz'
İspanyol futbolcu Gavi, Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'na ilişkin açıklamalarda bulundu. Gavi, "Japonya maçı bizim için bir ders olmalı. Neyse ki bu yenilgiden dolayı sorun yaşamadık ve son 16'ya kaldık" dedi.
Barcelonalı futbolcu Gavi, İspanya Milli Takımı ile Dünya Kupası'nı kazanmak istediğini söyledi.
Gavi yaptığı açıklamada, "Japonya maçı bizim için bir ders olmalı. Neyse ki bu yenilgiden dolayı sorun yaşamadık ve son 16'ya kaldık. Ne yapmamız gerektiğini biliyoruz" dedi.
Dünya Kupası'nı kazanmak istediklerini söyleyen genç oyuncu, "Sadece hedefe odaklandık. Dünya Kupası'nı kazanmak istiyoruz. İnandığımız şeyden vazgeçmek hata olur" açıklamasını yaptı.
"YAPILAN HATALARI BELİRLEMELİYİZ"
Gavi ayrıca, "Yapılan hataları belirlemeli, bunları düzeltmeli ve kendimize her zamankinden daha fazla güvenerek yolumuza devam etmeliyiz. Her maçta yüzde yüzümüz ile oynayacağız" ifadelerini kullandı.
İspanya, 2022 Dünya Kupası çeyrek final maçında 6 Aralık Salı günü Fas ile karşılaşacak.
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