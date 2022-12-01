2022 FIFA Dünya Kupası Japonya - İspanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
2022 FIFA Dünya Kupası E Grubu'nda 3 puanlı Japonya ile 4 puanlı İspanya, 3. maçlarında karşı karşıya gelecekler. 2022 FIFA Dünya Kupası Japonya - İspanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nın E Grubu üçüncü ve son maçında Japonya ile İspanya karşı karşıya gelecek.
JAPONYA - İSPANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
1 Aralık Perşembe günü Khalifa Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 22.00'de başlayacak. Maçı Güney Afrikalı hakem Victor Gomes yönetecek.
JAPONYA - İSPANYA MAÇI HANGİ KANALDA?
Müsabaka TRT SPOR'dan canlı yayımlanacak.
Oynadığı 2 maçta 1 galibiyet ve 1 beraberlik alan İspanya, 4 puanla lider durumda bulunuyor. Japonya ise 3 puanla aynı puana sahip Kosta Rika'nın önünde ikinci sırada yer alıyor.
İspanya'ya gruptan çıkması için 1 puan yeterli olacak. Japonya'ya ise son 16 turu için galibiyet gerekiyor. Beraberlik halinde ise Japonya'nın son 16 şansı, Kosta Rika-Almanya maçının sonucuna göre belli olacak.
Video Haberler
- Yer çekiminin kafa karıştırdığı 8 yerden biri Erzurum’da
- 3’üncü yaş gününü hayata tutunduğu hastanede kutladı
- Sokakta, parkta bir an olsun sahibinin peşini bırakmıyor
- Burdur Gölü'nün tükenişi
- Kestanelerin sofralara yolculuğu başladı
- Hurda cihazların içinde altın arıyor
- El koyulan albino piton yeni yuvasında
- Korunmak için başladığı sporda milli takıma yükseldi
- Hayalindeki ‘School Bus’ ile dünya turuna çıkıyor
- 'Sıfır atık' projesine destek için 637 kilo kağıt topla
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Üç harfli' market zincirinden yanıt
- 'Kişisel ihtiyaçlarını bile parti parasından...'
- Sahte doktor Ayşe Özkiraz'ın yurt arkadaşı konuştu
- Erdoğan duyurdu: Afet bölgesi ilan edildi
- 'Zehir zıkkım olsun Erdoğan!'
- Uğur Dündar ekranlara dönüyor!
- 'Zebaniyi gülerek karşılarım'
- Katil 12 maktul 13 yaşında!
- Fazıl Say ile Ece Dağıstan boşandı
- Endişelendiren açıklama: 'Virüsler birbiriyle karıştı'