Beşiktaş'tan farklı prova: Beşiktaş 4-0 İstanbulspor
Beşiktaş, Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası sebebiyle lige verilen arada karşılaştığı İstanbulspor'u 4-0 mağlup etti.
Beşiktaş, Dünya Kupası için verilen arada Süper Lig ekiplerinden İstanbulspor ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi.
Siyah-beyazlılar, Vodafone Park'ta oynanan mücadeleyi 4-0'lık skorla kazandı.
SIRADAKİ RAKİBİ FATİH KARAGÜMRÜK
Karşılaşmada Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Nathan Redmond, 46. dakikada penaltıdan Cenk Tosun, 48. dakikada Kerem Atakan Kesgin ve 51. dakikada Dele Alli attı.
Beşiktaş, bir sonraki hazırlık maçında 2 Aralık Cuma günü bir başka Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük ile yine Vodafone Park'ta karşılaşacak.
Siyah-beyazlılar, 5 Aralık'tan itibaren ise hazırlıklarına Antalya kampında devam edecek.
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