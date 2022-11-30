Trabzonsporlu futbolcu Edin Visca: 'Türk vatandaşı olmak istiyorum'

30 Kasım 2022 Çarşamba, 21:04

Trabzonsporlu futbolcu Edin Visca, tekrar sahaya çıkmak için sabırsızlandığını söyledi.

Bordo-mavililerin Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada Antalya'da gerçekleştirdikleri kampta basın mensuplarının sorularını yanıtlayan tecrübeli oyuncu, "Kendimi iyi hissediyorum. 3,5 ay sonra sahalara döndüm. Kariyerimde ilk kez böyle bir şey yaşıyorum. Zaten son 4 haftadır idmanlara çıkıyorum. Yavaş yavaş ilk maç için hazırlanmaya başladım. Sahayı özledim, arkadaşlarımla oynamayı özledim. Trabzonspor'un taraftarlarının önünde sahaya çıkmayı çok özledim. Sabırsızlıkla sahaya çıkmayı bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Yaşadığı sakatlık sırasında doktora sahalardan ne kadar uzak kalacağını sorduğunu anlatan Visca, "Doktor '4 ay' dedi. Ben de 3 aya döneceğimi söyledim. 3,5 ay sonra buradayım ve hazırım. Trabzonspor'daki herkes ve tüm Türkiye'den çok güzel mesajlar aldım, herkese teşekkür ediyorum. Fiziksel olarak 4 haftadır çalışıyorum. Fenerbahçe maçına 3,5 hafta var. Ben de zaten kariyerim boyunca yüzde yüz çalıştım, bence fiziksel olarak sıkıntı olmayacak" değerlendirmesinde bulundu.

Fenerbahçe maçını düşündüğünü ve çok önemli bir karşılaşma oynayacaklarını aktaran 32 yaşındaki oyuncu, şöyle devam etti:

"Önemli bir maç bizim için çünkü rakibimiz. Futbolcular her zaman o maçları 6 puanlık maç olarak görür. Geçen sene beraber güzel bir hikaye yazdık. Bu sene de tekrarlayacağız inşallah. Güçlüyüz, hep beraber olursak herkesi yenebiliriz. Biz de futbolcular olarak bu aradan sonra daha fazla sorumluluk almalı ve istekli olmalıyız. Karşımızda herkes özel motive oluyor. Sezon sonunda Trabzonspor olarak geçen seneki gibi kupa kaldıracağımıza inanıyorum. Kutlama yapacağız inşallah. Geçen seneden daha iyi Trabzonspor izleteceğiz hep beraber."

"TÜRK VATANDAŞI OLMAK İSTİYORUM"

Boşnak oyuncu Edin Visca, Türk vatandaşlığına geçmek istediğini dile getirdi.

Medipol Başakşehir'de oynadığı dönemde Türk vatandaşlığına geçmeyi düşündüğünü ancak milli takıma gittiği için bunu gerçekleştiremediğini anlatan Visca, "Ama ileride bence de olacağım. İlerde Türkiye'de çalışmak istiyorum. Türkiye benim ikinci vatanım, öyle hissediyorum. Burada çok şey kazandım. Hem Türk vatandaşı olmak istiyorum, hem de gelecek hayatımı burada görüyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Sakatlığı döneminde kaçırmaktan en üzüldüğü maçın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Kopenhag müsabakası olduğunu vurgulayan Visca, "Her zaman istekliyim. Kendim ve takım için hedef koyuyorum. İnşallah tekrar başaracağız ve seneye Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağız. Buna inanıyorum" şeklinde görüş belirtti.

Ligde kalan bölümde çok daha iyi olacaklarına inandığını anlatan Visca, sözlerini şöyle tamamladı:

"Önümüzde 25 maç var. 6 puan fark var liderle. Geçen seneye göre ben bu sene hiç oynamadım. Eksiklerimiz nedeniyle yeni bir takım sayılırız. Bu ara o yüzden çok önemli. Bizim en büyük avantajımız beraber ve sağlıklı olmak. Herkes transfer yapıyor, iyi oluyor ama bence biz en güçlü takımlardan biriyiz. Hedefimiz tabii ki şampiyon olmak. En büyük aday tekrar biziz. Daha istekli olmalı ve sorumluluk almalıyız sadece. 25 maç var. İnşallah taraftarla beraber onu tekrar yaşayacağız."