2022 FIFA Dünya Kupası Katar ne zaman başlıyor? 2022 FIFA Dünya Kupası'nın ilk maçı ne zaman? Dünya Kupasıı maçları hangi kanalda yayımlanacak?

20 Kasım 2022 Pazar, 13:14

Futbol severlerin merakla beklediği 2022 Dünya Kupası başlıyor. 22. FIFA Dünya Kupası turnuvasının ev sahibi ülke 2 Aralık 2010'da yapılan oylama sonucunda Katar oldu. Turnuvadaki maçlar, 5 farklı şehirde ve 8 farklı stadyumda oynanacak.

2022 FIFA DÜNYA KUPASI KATAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2022 FIFA Dünya Kupası 20 Kasım'da başlıyor. 2022 FIFA Dünya Kupası, ev sahibi Katar ile Ekvador arasında yapılacak açılış maçıyla başlayacak.

2022 FIFA DÜNYA KUPASI KATAR HANGİ TARİHLERDE DÜZENLENECEK?



2022 FIFA Dünya Kupası, 20 Kasım - 18 Aralık 2022 tarihleri arasında Katar'da düzenlenecek.

2022 FIFA DÜNYA KUPASI İLK MAÇI NE ZAMAN?

Katar ile Ekvador arasındaki A Grubu maçı 20 Kasım 2022 Pazar günü, saat 19.00'da başlayacak.



Al Khor kentindeki Al Bayt Stadı'nda oynanacak A Grubu müsabakasını, talyan hakem Daniele Orsato yönetecek.

2022 FIFA DÜNYA KUPASI MAÇLARI HANGİ KANALDA YAYIMLANACAK?

2022 FIFA Dünya Kupası maçları TRT 1'de canlı olarak izlenebilecek.



DÜNYA KUPASI'NA HANGİ ÜLKELER KATILDI?



1 Katar

2 Almanya

3 Danimarka

4 Brezilya

5 Fransa

6 Belçika

7 Hırvatistan

8 Sırbistan

9 İspanya

10 İsviçre

11 İngiltere

12 Hollanda

13 Arjantin

14 İran

15 Güney Kore

16 Japonya

17 Suudi Arabistan

18 Ekvador

19 Uruguay

20 Kanada

21 Gana

22 Senegal

23 Portekiz

24 Polonya

25 Tunus

26 Fas

27 Kamerun

28 Meksika

29 ABD

30 Galler

31 Avustralya

32 Kosta Rika

2022 FIFA DÜNYA KUPASI FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

Toplam 32 takımın katılacağı futbolun milli takımlar düzeyindeki bir numaralı organizasyonu, 18 Aralık'ta oynanacak final maçıyla tamamlanacak.

İlk kez Arap dünyasından bir ülkede düzenlenecek turnuva, 64 müsabakaya sahne olacak. Beş kentte yer alan 8 stadın ev sahipliği yapacağı 2022 Dünya Kupası'nda takımlar, dörderli 8 grupta mücadele edecek.

20 Kasım-2 Aralık tarihlerinde oynanacak grup maçları sonunda ilk 2 sırada yer alan ekipler, son 16 turuna yükselecek.

Son 16 turu mücadelesi, 3 Aralık'ta başlayacak

2022 FIFA Dünya Kupası'nda son 16 turu maçları, 3-6 Aralık'ta yapılacak.

A-B, C-D, E-F ve G-H gruplarının ilk 2 sırasında yer alan takımlar, çapraz eşleşme usulüne göre birbirlerinin rakibi olacak.

Son 16 turu müsabakalarını kazanan ekipler, adlarını çeyrek finale yazdıracak.

9-10 Aralık'ta yapılacak çeyrek final karşılaşmalarından galibiyetle ayrılan taraflar, yarı finale yükselecek. 13-14 Aralık'ta oynanacak yarı final maçlarında rakiplerine üstünlük kuran takımlar ise finalde mücadele etmeye hak kazanacak.

Yarı finalin kaybedenleri 17 Aralık'ta üçüncülük maçında karşı karşıya gelecek.

2022 FIFA Dünya Kupası'nın şampiyonluk maçı ise 18 Aralık'ta oynanacak.