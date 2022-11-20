2022 FIFA Dünya Kupası Katar ne zaman başlıyor? 2022 FIFA Dünya Kupası'nın ilk maçı ne zaman? Dünya Kupasıı maçları hangi kanalda yayımlanacak?
32 ülkeyi temsil eden milli takımların mücadele edeceği 2022 FIFA Dünya Kupası, Katar'ın ev sahipliğinde başlıyor. 2022 FIFA Dünya Kupası Katar ne zaman başlıyor? 2022 FIFA Dünya Kupası'nın ilk maçı ne zaman? Dünya Kupası'na hangi ülkeler katıldı?
Futbol severlerin merakla beklediği 2022 Dünya Kupası başlıyor. 22. FIFA Dünya Kupası turnuvasının ev sahibi ülke 2 Aralık 2010'da yapılan oylama sonucunda Katar oldu. Turnuvadaki maçlar, 5 farklı şehirde ve 8 farklı stadyumda oynanacak.
2022 FIFA DÜNYA KUPASI KATAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?
2022 FIFA Dünya Kupası 20 Kasım'da başlıyor. 2022 FIFA Dünya Kupası, ev sahibi Katar ile Ekvador arasında yapılacak açılış maçıyla başlayacak.
2022 FIFA DÜNYA KUPASI KATAR HANGİ TARİHLERDE DÜZENLENECEK?
2022 FIFA Dünya Kupası, 20 Kasım - 18 Aralık 2022 tarihleri arasında Katar'da düzenlenecek.
2022 FIFA DÜNYA KUPASI İLK MAÇI NE ZAMAN?
Katar ile Ekvador arasındaki A Grubu maçı 20 Kasım 2022 Pazar günü, saat 19.00'da başlayacak.
Al Khor kentindeki Al Bayt Stadı'nda oynanacak A Grubu müsabakasını, talyan hakem Daniele Orsato yönetecek.
2022 FIFA DÜNYA KUPASI MAÇLARI HANGİ KANALDA YAYIMLANACAK?
2022 FIFA Dünya Kupası maçları TRT 1'de canlı olarak izlenebilecek.
DÜNYA KUPASI'NA HANGİ ÜLKELER KATILDI?
1 Katar
2 Almanya
3 Danimarka
4 Brezilya
5 Fransa
6 Belçika
7 Hırvatistan
8 Sırbistan
9 İspanya
10 İsviçre
11 İngiltere
12 Hollanda
13 Arjantin
14 İran
15 Güney Kore
16 Japonya
17 Suudi Arabistan
18 Ekvador
19 Uruguay
20 Kanada
21 Gana
22 Senegal
23 Portekiz
24 Polonya
25 Tunus
26 Fas
27 Kamerun
28 Meksika
29 ABD
30 Galler
31 Avustralya
32 Kosta Rika
2022 FIFA DÜNYA KUPASI FİNAL MAÇI NE ZAMAN?
Toplam 32 takımın katılacağı futbolun milli takımlar düzeyindeki bir numaralı organizasyonu, 18 Aralık'ta oynanacak final maçıyla tamamlanacak.
İlk kez Arap dünyasından bir ülkede düzenlenecek turnuva, 64 müsabakaya sahne olacak. Beş kentte yer alan 8 stadın ev sahipliği yapacağı 2022 Dünya Kupası'nda takımlar, dörderli 8 grupta mücadele edecek.
20 Kasım-2 Aralık tarihlerinde oynanacak grup maçları sonunda ilk 2 sırada yer alan ekipler, son 16 turuna yükselecek.
Son 16 turu mücadelesi, 3 Aralık'ta başlayacak
2022 FIFA Dünya Kupası'nda son 16 turu maçları, 3-6 Aralık'ta yapılacak.
A-B, C-D, E-F ve G-H gruplarının ilk 2 sırasında yer alan takımlar, çapraz eşleşme usulüne göre birbirlerinin rakibi olacak.
Son 16 turu müsabakalarını kazanan ekipler, adlarını çeyrek finale yazdıracak.
9-10 Aralık'ta yapılacak çeyrek final karşılaşmalarından galibiyetle ayrılan taraflar, yarı finale yükselecek. 13-14 Aralık'ta oynanacak yarı final maçlarında rakiplerine üstünlük kuran takımlar ise finalde mücadele etmeye hak kazanacak.
Yarı finalin kaybedenleri 17 Aralık'ta üçüncülük maçında karşı karşıya gelecek.
2022 FIFA Dünya Kupası'nın şampiyonluk maçı ise 18 Aralık'ta oynanacak.
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