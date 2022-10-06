Katar 2022 Dünya Kupası neden boykot ediliyor?

06 Ekim 2022 Perşembe, 17:04

2022 FIFA Dünya Kupası, 21 Kasım - 18 Aralık 2022 tarihleri arasında Katar'da düzenlenecek. Bu Katar'ın ev sahipliği yaptığı ilk Dünya Kupası organizasyonu olacak.

KATAR 2022 DÜNYA KUPASI NEDEN BOYKOT EDİLİYOR?

Dünya Kupası finalleri 21 Kasım ve 18 Aralık arasında, Katar'da hava sıcaklıklarının genelde 25 derece olduğu bir dönemde gerçekleştirilecek.

Final maçlarının normalde oynandığı Haziran ve Temmuz aylarında hava sıcaklıkları ortalama 40 derece oluyor, hatta 50 dereceye kadar çıkabiliyor.

Katar'ın sunduğu maçların yazın, klimalı stadyumlarda oynanması teklifi ise reddedilmişti.

Katar, FIFA yetkililerine turnuvayı garantiye almak için 3.7 milyon dolar rüşvet vermekle itham edilmiş ve iki yıllık bir soruşturmanın ardından temize çıkmıştı.

FIFA'nın o zamanki başkanı Sepp Blatter, Katar'ın teklifini desteklemişti ancak daha sonra yanlış karar vermiş olabileceklerini söylemişti.

Blatter'ın İsviçre'de görülen sahtecilik ve yolsuzluk davası devam ediyor.

Katar ayrıca Uluslararası Af Örgütü ve İnsan Hakları İzleme tarafından Dünya Kupası servislerinin inşasında kötü koşullarda yabancı işçi çalıştırmakla suçlanmıştı.

Katar, sert LBGT karşıtı yasaları ve göçmen işçilere muamelesi konusundaki kaygılar da dahil olmak üzere, insan hakları sicili konusunda ağır eleştiriler aldı.

Guardian gazetesi Şubat 2021’de, Katar’ın Dünya Kupasına ev sahipliği yapma hakkı kazanmasından bu yana, Hindistan, Pakistan, Nepal, Bangladeş ve Sri Lanka’dan gelen 6500 göçmen işçinin öldüğünü yazmıştı.

Paris Belediyesi, dev ekranlarda 2022 FIFA Dünya Kupası maçlarını yayınlamama kararı aldı.

Danimarka, Katar’ın insan hakları sicilini ve göçmen işçilere muamelesini protesto etmek için Dünya Kupası’nda “sadeleştirilmiş” formalar giyecek.



