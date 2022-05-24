2022 Dünya Kupası ne zaman? 2022 Dünya Kupası'na hangi ülkeler gidiyor?
2022 Dünya Kupası ne zaman? 2022 Dünya Kupası hangi ülkede düzenlenecek? 2022 Dünya Kupası'na hangi ülkeler gidiyor?
22.FIFA Dünya Kupası turnuvası bu yıl Katar'da düzenlenecek. Futbol severlerin merakla beklediği 2022 Dünya Kupası ile ilgili bilgiler netlik kazandı. 2022 Dünya Kupası ne zaman başlayacak, hangi tarihler arasında düzenlenecek? 2022 Dünya Kupası'na hangi ülkeler gidiyor?
2022 DÜNYA KUPASI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
2022 FIFA Dünya Kupası, Katar'da düzenlenecek. 22.FIFA Dünya Kupası turnuvası için 2 Aralık 2010 tarihinde yapılan oylama sonucunda, ev sahibi ülke Katar olarak belirlendi. 21 Kasım - 18 Aralık 2022 tarihleri arasında düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası'nda 32 millî takım mücadele edecek. 2022 Dünya Kupası, Katar'ın ev sahipliği yaptığı ilk Dünya Kupası organizasyonu olacak.
Turnuvadaki maçlar, 5 farklı şehirde ve 8 farklı stadyumda oynanacak. Katar'daki yoğun yaz sıcağı nedeniyle turnuva Kasım ayında başlayacak. Turnuva yaklaşık 28 gün sürecek.
2022 DÜNYA KUPASI'NA HANGİ ÜLKELER GİDİYOR?
Dünya Kupası'na gidecek ülkeler şu şekilde: Katar, Brezilya, Belçika, Fransa, Arjantin, İngiltere, İspanya, Portekiz, Meksika, Hollanda, Danimarka, Almanya, Uruguay, İsviçre, ABD, Hırvatistan, Senegal, İran, Japonya, Fas, Sırbistan, Polonya, Güney Kore, Tunus, Kamerun, Kanada, Ekvador, Suudi Arabistan, Gana
2022 FIFA DÜNYA KUPASI KURA ÇEKİMİ:
Katar'ın ev sahibi kontenjanıyla doğrudan katıldığı FIFA Dünya Kupası, 21 Kasım - 18 Aralık tarihlerinde düzenlenecek. Kupada yer alan 32 takım, 8 gruba ayrılacak. Gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımlar, adlarını son 16 turuna yazdıracak.
2022 DÜNYA KUPASI GRUPLARI ŞU ŞEKİLDE:
A Grubu: Katar, Ekvador, Senegal, Hollanda
B Grubu: İngiltere, İran, ABD, (İskoçya-Ukrayna / Galler)
C Grubu: Arjantin, Suudi Arabistan, Meksika, Polonya
D Grubu: Fransa, Danimarka, Tunus, (Peru / Avustralya - BAE)
E Grubu: İspanya, Almanya, Japonya, (Kosta Rika / Yeni Zelanda)
F Grubu: Belçika, Kanada, Fas, Hırvatistan
G Grubu: Brezilya, Sırbistan, İsviçre, Kamerun
H Grubu: Portekiz, Gana, Uruguay, Güney Kore
Turnuvaya katılacak son 3 takım ise play-off'larla belirlenecek.
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