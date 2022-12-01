2022 FIFA Dünya Kupası Kosta Rika - Almanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

01 Aralık 2022 Perşembe, 09:09

2022 FIFA Dünya Kupası E Grubu üçüncü ve son maçında Almanya ile Kosta Rika, karşı karşıya gelecek.

KOSTA RİKA - ALMANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

1 Aralık Perşembe günü Al Bayt Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 22.00'de başlayacak. Maçı Fransız kadın hakem Stephanie Frappart yönetecek. Frappart, Dünya Kupası'nda maç yönetecek ilk kadın hakem olarak tarihe geçecek.

KOSTA RİKA - ALMANYA MAÇI HANGİ KANALDA?



Oynadığı 2 maçta yalnızca 1 puan alabilen Almanya grupta son sırada yer alıyor. Kosta Rika ise 3 puanla aynı puana sahip Japonya'nın ardından 3. sırada bulunuyor.

Almanya'nın gruptan çıkması için kazanması ve İspanya-Japonya karşılaşmasının sonucunu beklemesi gerekiyor.

Kosta Rika kazanırsa gruptan çıkacak, beraberlik halinde ise diğer karşılaşmanın sonucu Kosta Rika'nın son 16'ya kalıp kalmayacağını belli edecek. Mağlubiyet halinde ise Kosta Rika turnuvaya veda edecek.