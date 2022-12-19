2022 FIFA Dünya Kupası şampiyonu Arjantin'den futbolcularına dev prim
Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Fransa'yı penaltılarda mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan Arjantin'in futbolculara verdiği başarı primi ortaya çıktı.
Arjantin Futbol Federasyonu, şampiyonluk nedeniyle oyuncularına kişi başı 1 milyon 300 bin Euro dağıttı.
Sporx'in aktardığına göre Tangocular, bu primleri dağıtırken FIFA'dan gelecek parayı da kullanacak. FIFA, şampiyon olan takıma yaklaşık 41 milyon Euro para ödülü verdi.
PELE'Yİ YAKALADI
Dünya Kupaları tarihinde 13. golünü atan Lionel Messi, Brezilya efsanesi Pele'yi geride bıraktı. Dünya Kupası tarihinin en golcü ismi ise Miroslav Klose. Almanya ile 16 kez ağları sarsan Klose, bu alanda zirvede yer alıyor. Brezilyalı efsane Ronaldo, 15 golle 2. sırada yer alırken Alman efsane Gerd Müller, 14 golle 3. basamakta. Fransız Just Fontaine ve Lionel Messi, 13 golle 4. sırada bulunuyor.
Messi, ayrıca tek bir Dünya Kupası'nın grup aşamasında, son 16 turunda, çeyrek finalinde, yarı finalinde ve finalinde gol atan ilk oyuncu oldu.
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