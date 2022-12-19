Arjantinli yıldız Lionel Messi'den Dünya Kupası mesajı

Arjantinli futbolcu Lionel Messi, Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda şampiyonluğa ulaşmasının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Messi, yaptığı paylaşımda, "O kadar çok hayal ettim ki, o kadar çok istedim ki hala inanamıyorum" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
19 Aralık 2022 Pazartesi, 09:15
Arjantinli yıldız Lionel Messi'den Dünya Kupası mesajı
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2022 Dünya Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan Arjantin'de takımın yıldızı ve kaptanı Lionel Messi, şampiyonluğun ardından Instagram hesabından bir paylaşımda bulundu.

Messi yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"O kadar çok hayal ettim ki, o kadar çok istedim ki hala inanamıyorum. Arjantinlilerin birlikte savaştıklarında ve birlik olduklarında, akıllarına koyduğu her şeyi başarabileceklerini bir kez daha kanıtladık.

Bu takım çok kaliteli ve yetenekli oyunculardan kurulu ancak 'takım' bireylerden ötedeydi. Başardık! Çok yakında görüşeceğiz."


2022 Dünya Kupası Arjantin lionel messi

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