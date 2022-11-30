2022 FIFA Dünya Kupası Suudi Arabistan - Meksika maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
2022 FIFA Dünya Kupası'nda Suudi Arabistan ile Meksika, C Grubu'ndaki son maçlarında bugün karşı karşıya gelecek. 2022 FIFA Dünya Kupası Suudi Arabistan - Meksika maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
2022 FIFA Dünya Kupası'nda Suudi Arabistan ile Meksika, C Grubu'ndaki son maçlarında karşı karşıya gelecek.
SUUDİ ARABİSTAN - MEKSİKA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
30 Kasım Çarşamba günü Lusail Stadı'nda oynanacak ve saat 22.00'de başlayacak mücadeleyi İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek.
SUUDİ ARABİSTAN - MEKSİKA MAÇI HANGİ KANALDA?
Mücadele TRT Spor'dan naklen ekranlara gelecek.
İlk maçında Arjantin'i 2-1 yenerek büyük bir sürprize imza atan Suudi Arabistan, Polonya'ya ise 2-0 mağlup oldu.
Grupta son sırada yer alan Meksika ise tek puanını Polonya beraberliği ile aldı.
Fransız teknik adam Herve Renard yönetimindeki Suudi Arabistan, kazanması halinde tarihinde ikinci kez gruptan çıkacak. 3'er puana sahip Suudi Arabistan ve Arjantin'in son maçlarında berabere kalmaları halinde bu sonuç Arjantin'e yarıyor.
Mutlak galibiyete ihtiyacı olan eksi 2 averaja sahip Meksika, sahadan üç puanla ayrılır ve Arjantin yenilirse tur biletini alacak.
"Tangocular"ın berabere kalması halinde Meksika'ya 4 farklı galibiyet gerekiyor. İki takımın puanı ve averajı aynı olması durumunda daha fazla gol atan takım yoluna devam edecek.
FIFA organizasyonlarında iki takım arasında daha önce oynanan 3 maçı da Meksika kazandı. Bu maçlarda Meksika rakibine 12 gol atarken, kalesinde sadece 1 gol gördü.
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