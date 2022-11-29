Eski Trabzonsporlu futbolcu Anthony Nwakaeme'den İstanbul paylaşımı
Transferde adı Beşiktaş ile anılan eski Trabzonsporlu futbolcu Anthony Nwakaeme, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile İstanbul'a geldiğini bildirdi.
Dünya Kupası arası verilmesinin ardından Beşiktaş'ta transfer çalışmaları başladı. Siyah-beyazlılar hücum hattındaki rotasyonu güçlendirmeyi amaçlıyor. Skor katkısı olan bir kanat takviyesi için yoğun bir mesai harcanıyor.
Beşiktaş'ın sol kanat takviyesi için gündeme gelen isimlerden biri olan Anthony Nwakaeme konusunda yeni bir gelişme yaşandı.
İSTANBUL'DAN PAYLAŞIM YAPTI
Nijeryalı futbolcu, sosyal medya hesabından İstanbul'da olduğunu belirten bir paylaşımda bulundu. Nwakaeme'nin bu paylaşımı Beşiktaş için transferde olumlu bir gelişme olarak yorumlandı. Nwakaeme yaptığı paylaşımda, "Eğer size tüm hikayeyi anlatırsam..." ifadelerini kullandı.
Sezon başında Trabzonspor'dan ayrılıp Suudi Arabistan ekibi Al-Fayha'ya imza atan 33 yaşındaki oyuncunun takımdan ayrılmak istediği belirtiliyor.
Al-Fayha'da 6 karşılaşmaya çıkan deneyimli oyuncu 3 gollük katkı verdi.
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