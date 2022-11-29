Eski Trabzonsporlu futbolcu Anthony Nwakaeme'den İstanbul paylaşımı

29 Kasım 2022 Salı, 18:08

Dünya Kupası arası verilmesinin ardından Beşiktaş'ta transfer çalışmaları başladı. Siyah-beyazlılar hücum hattındaki rotasyonu güçlendirmeyi amaçlıyor. Skor katkısı olan bir kanat takviyesi için yoğun bir mesai harcanıyor.

Beşiktaş'ın sol kanat takviyesi için gündeme gelen isimlerden biri olan Anthony Nwakaeme konusunda yeni bir gelişme yaşandı.

İSTANBUL'DAN PAYLAŞIM YAPTI

Nijeryalı futbolcu, sosyal medya hesabından İstanbul'da olduğunu belirten bir paylaşımda bulundu. Nwakaeme'nin bu paylaşımı Beşiktaş için transferde olumlu bir gelişme olarak yorumlandı. Nwakaeme yaptığı paylaşımda, "Eğer size tüm hikayeyi anlatırsam..." ifadelerini kullandı.

Sezon başında Trabzonspor'dan ayrılıp Suudi Arabistan ekibi Al-Fayha'ya imza atan 33 yaşındaki oyuncunun takımdan ayrılmak istediği belirtiliyor.

Al-Fayha'da 6 karşılaşmaya çıkan deneyimli oyuncu 3 gollük katkı verdi.