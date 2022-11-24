2022 FIFA Dünya Kupası Uruguay - Güney Kore maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
2022 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele eden Uruguay ile Güney Kore, turnuvada 3. kez karşılaşacak. 2022 FIFA Dünya Kupası Uruguay - Güney Kore maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası H Grubu maçında Uruguay ile Güney Kore karşı karşıya gelecek.
URUGUAY - GÜNEY KORE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
24 Kasım Perşembe günü Education City Stadı'nda oynanacak H Grubu mücadelesi, saat 16.00'da başlayacak. Maçı Fransız hakem Clement Turpin yönetecek.
URUGUAY - GÜNEY KORE MAÇI HANGİ KANALDA?
Karşılaşma TRT 1'den canlı yayımlanacak.
1930 ve 1950'de düzenlenen Dünya Kupası'nı müzesine götüren Uruguay ile 1986'dan bu yana futbolun milli takımlar düzeyindeki bir numaralı organizasyonuna katılmayı başaran Güney Kore, turnuvada 3. kez rakip olacak.
Uruguay, rakibiyle 1990 İtalya'da oynadığı grup maçını 1-0, 2010 Güney Afrika'da yaptığı son 16 turu müsabakasını da 2-1 kazanmıştı.
Uruguay'ın kadrosunda Galatasaray'dan kaleci Fernando Muslera ve orta saha oyuncusu Lucas Torreira ile Trabzonsporlu santrfor Maxi Gomez yer alıyor.
Gruptaki diğer maçta ise Portekiz ile Gana puan mücadelesine çıkacak.
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