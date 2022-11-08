2022 FIFA Dünya Kupası'nda A Grubu: Katar

08 Kasım 2022 Salı, 20:55

Hollanda, Senegal ve Ekvador ile A Grubu'nda yer alan Katar'ın Dünya Kupası öncesi form grafiği, öne çıkan oyuncuları ve kadrosuyla ilgili ayrıntılar şu şekilde:

EV SAHİBİNİN FORM GRAFİĞİ

Dünya Kupası'na ev sahibi kontenjanından katılma hakkı kazanan Katar, İspanyol teknik adam Felix Sanchez yönetiminde turnuvada başarılı olmayı hedefliyor.

Antrenörlük kariyerine Barcelona'daki La Masia Akademisi'nde başlayan 46 yaşındaki çalıştırıcı, 2006'da Katar'daki Aspire Akademi'de görev yapmaya başladı. Katar'da 19 Yaş Altı ve 23 Yaş Altı takımlarında da teknik direktörlük görevi üstlenen Felix Sanchez, 2017'da A takımın başına geçti.

Asya ekibi, UEFA'nın daveti üzerine 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri A Grubu'nda yer alan Sırbistan, Portekiz, İrlanda, Lüksemburg ve Azerbaycan ile hazırlık maçları oynadı. Katar, tümü 2021'de yapılan ve gruptaki puan durumunu etkilemeyen bu müsabakalarda 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 yenilgi yaşadı.

İlk kez davet edildiği 2021 CONCACAF Gold Cup'ta yarı final oynayan Katar, 2021 FIFA Arap Kupası'nda ise üçüncü oldu.

ÖNE ÇIKAN OYUNCULARI

Katar'ın 2022 FIFA Dünya Kupası'nda en önemli kozu, 26 yaşındaki santrfor Almoez Ali olacak.

Ülkesinin Al-Duhail takımında forma giyen Ali, 2016'dan bu yana görev yaptığı milli takımda toplam 40 gole imza attı.

Almoez Ali, ülkesinin yarı final oynama başarısı gösterdiği 2021 CONCACAF Gold Cup'ta attığı 4 golle en skorer oyuncu olmayı başardı. 26 yaşındaki santrfor, 2022 FIFA Dünya Kupası'nda da gol yollarında etkili performans göstermeye çalışacak.

Katar, Almoez Ali'nin yanı sıra kaptan Hassan Al-Haydos ve Akram Afif ile organizasyonda başarı kovalayacak.

MAÇ TAKVİMİ

Katar'ın 2022 FIFA Dünya Kupası A Grubu'nda oynayacağı maçların programı şöyle:

20 Kasım Pazar:

19.00 Katar-Ekvador (Al Bayt Stadı-Al Khor)

25 Kasım Cuma:

16.00 Katar-Senegal (Al Thumama Stadı-Doha)

29 Kasım Salı:

18.00 Hollanda-Katar (Al Bayt Stadı-Al Khor)