2022 FIFA Dünya Kupası'nda açılış maçının hakemi belli oldu
Katar ile Ekvador arasında oynanacak Dünya Kupası'nın açılış maçını İtalyan hakem Daniele Orsato'nun yöneteceği açıklandı.
2022 FIFA Dünya Kupası'nın açılış maçını İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek.
FIFA'dan yapılan açıklamada, A Grubu'nda yer alan ev sahibi Katar ile Ekvador arasındaki turnuvanın açılış mücadelesi için 46 yaşındaki Orsato'nun görevlendirildiği kaydedildi.
60 bin kişilik Al Bayt Stadı'ndaki karşılaşma, 20 Kasım Pazar günü 19.00'da başlayacak.
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