2022 FIFA Dünya Kupası'nda açılış maçının hakemi belli oldu

Katar ile Ekvador arasında oynanacak Dünya Kupası'nın açılış maçını İtalyan hakem Daniele Orsato'nun yöneteceği açıklandı.

cumhuriyet.com.tr
19 Kasım 2022 Cumartesi, 09:47
2022 FIFA Dünya Kupası'nda açılış maçının hakemi belli oldu
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2022 FIFA Dünya Kupası'nın açılış maçını İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek.

FIFA'dan yapılan açıklamada, A Grubu'nda yer alan ev sahibi Katar ile Ekvador arasındaki turnuvanın açılış mücadelesi için 46 yaşındaki Orsato'nun görevlendirildiği kaydedildi.

60 bin kişilik Al Bayt Stadı'ndaki karşılaşma, 20 Kasım Pazar günü 19.00'da başlayacak.


2022 FIFA Dünya Kupası katar Ekvador Daniele Orsato

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