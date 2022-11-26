2022 FIFA Dünya Kupası'nda Avustralya Tunus'u tek golle geçti: Tunus 0-1 Avustralya
Avustralya, Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda karşılaştığı Tunus'u 1-0 mağlup etti.
2022 FIFA Dünya Kupası D grubu karşılaşmasında Tunus ile Avustralya karşı karşıya geldi.
Al Janoub Stadyumu'nda oynanan karşılaşma Avustralya'nın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
AVUSTRALYA'DAN İLK GALİBİYET
Avustralya'nın galibiyet golü 23. dakikada Mitchell Duke'tan geldi.
Bu galibiyetin ardından Avusturalya puanını 3'e çıkartırken Tunus 1 puanda kaldı.
KATAR'DA BİR İLK YAŞANDI
Avustralya'nın galibiyet golünü kaydeden Mitchell Duke, 2022 Dünya Kupası'nda gol atan ilk alt lig oyuncusu oldu. Duke, Japonya 2. Lig ekibi Fagiano Okayama'nın formasını terletiyor.
Avustralya gruptaki son maçında 30 Kasım Çarşamba günü Danimarka ile karşılaşacak.
Tunus ise aynı gün Fransa ile mücadele edecek.
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