2022 FIFA Dünya Kupası'nda grup eşleşmeleri belli oldu
2022 FIFA Dünya Kupası'nda grup aşamaları kura çekimi Katar'ın başkenti Doha'da yapıldı. Turnuva, 21 Kasım - 18 Aralık tarihleri arasında Katar ev sahipliğinde düzenlenecek.
2022 FIFA Dünya Kupası'nda gruplar, yapılan kura çekimiyle belli oldu. Turnuvaya katılacak son 3 takım ise play-off'larla belirlenecek.
Katar'ın ev sahibi kontenjanıyla doğrudan katıldığı FIFA Dünya Kupası, 21 Kasım - 18 Aralık tarihlerinde düzenlenecek. Kupada yer alan 32 takım, 8 gruba ayrılacak. Gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımlar, adlarını son 16 turuna yazdıracak.
2022 Dünya Kupası grupları şu şekilde:
A Grubu: Katar, Ekvador, Senegal, Hollanda
B Grubu: İngiltere, İran, ABD, (İskoçya-Ukrayna / Galler)
C Grubu: Arjantin, Suudi Arabistan, Meksika, Polonya
D Grubu: Fransa, Danimarka, Tunus, (Peru / Avustralya - BAE)
E Grubu: İspanya, Almanya, Japonya, (Kosta Rika / Yeni Zelanda)
F Grubu: Belçika, Kanada, Fas, Hırvatistan
G Grubu: Brezilya, Sırbistan, İsviçre, Kamerun
H Grubu: Portekiz, Gana, Uruguay, Güney Kore
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