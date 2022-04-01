2022 FIFA Dünya Kupası'nda grup eşleşmeleri belli oldu

01 Nisan 2022 Cuma, 20:26

2022 FIFA Dünya Kupası'nda gruplar, yapılan kura çekimiyle belli oldu. Turnuvaya katılacak son 3 takım ise play-off'larla belirlenecek.

Katar'ın ev sahibi kontenjanıyla doğrudan katıldığı FIFA Dünya Kupası, 21 Kasım - 18 Aralık tarihlerinde düzenlenecek. Kupada yer alan 32 takım, 8 gruba ayrılacak. Gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımlar, adlarını son 16 turuna yazdıracak.

2022 Dünya Kupası grupları şu şekilde:

A Grubu: Katar, Ekvador, Senegal, Hollanda

B Grubu: İngiltere, İran, ABD, (İskoçya-Ukrayna / Galler)

C Grubu: Arjantin, Suudi Arabistan, Meksika, Polonya

D Grubu: Fransa, Danimarka, Tunus, (Peru / Avustralya - BAE)

E Grubu: İspanya, Almanya, Japonya, (Kosta Rika / Yeni Zelanda)

F Grubu: Belçika, Kanada, Fas, Hırvatistan

G Grubu: Brezilya, Sırbistan, İsviçre, Kamerun

H Grubu: Portekiz, Gana, Uruguay, Güney Kore