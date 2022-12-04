Dünya Kupası'nda ilk çeyrek final eşleşmesi belli oldu

04 Aralık 2022 Pazar, 08:59

2022 Katar Dünya Kupası'nda ilk iki son 16 turu maçı geride kaldı. Hollanda ile ABD; Arjantin ile Avustralya karşı karşıya geldi.

Hollanda, ABD'yi Depay, Blind ve Dumfries'in golleriyle 3-1 geçti. ABD'nin golü Haji Wright'tan geldi.

Arjantin, Dünya Kupası son 16 turunda Avustralya'yı Lionel Messi ve Julian Alvarez'in golleriyle 2-1 mağlup etti. Avustralya'nın golünü Craig Goodwin'den kaydetti.

Bu sonuçların ardından Arjantin ve Hollanda çeyrek finalde rakip oldu. Karşılaşma 9 Aralık Cuma günü saat 22.00'de oynanacak.

Dünya Kupası'nda son 16 turunda oynanacak diğer karşılaşmalar şu şekilde;

4 Aralık Pazar:

18.00 Fransa-Polonya (Al Thumama)

22.00 İngiltere-Senegal (Al Bayt)

5 Aralık Pazartesi:

18.00 Japonya-Hırvatistan (Al Janoub)

22.00 Brezilya-Güney Kore (Stadyum 974)

6 Aralık Salı:

18.00 Fas-İspanya (Education City)

22.00 Portekiz-İsviçre (Lusail)