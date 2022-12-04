Dünya Kupası'nda ilk çeyrek final eşleşmesi belli oldu

Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda son 16 turu karşılaşmaları başladı. Oynanan ilk gün maçlarının ardından Arjantin ile Hollanda çeyrek finalde eşleşen takımlar oldu.

cumhuriyet.com.tr
04 Aralık 2022 Pazar, 08:59
Dünya Kupası'nda ilk çeyrek final eşleşmesi belli oldu
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2022 Katar Dünya Kupası'nda ilk iki son 16 turu maçı geride kaldı. Hollanda ile ABD; Arjantin ile Avustralya karşı karşıya geldi.

Hollanda, ABD'yi Depay, Blind ve Dumfries'in golleriyle 3-1 geçti. ABD'nin golü Haji Wright'tan geldi.

Arjantin, Dünya Kupası son 16 turunda Avustralya'yı Lionel Messi ve Julian Alvarez'in golleriyle 2-1 mağlup etti. Avustralya'nın golünü Craig Goodwin'den kaydetti.

Bu sonuçların ardından Arjantin ve Hollanda çeyrek finalde rakip oldu. Karşılaşma 9 Aralık Cuma günü saat 22.00'de oynanacak.

Dünya Kupası'nda son 16 turunda oynanacak diğer karşılaşmalar şu şekilde;

4 Aralık Pazar:

18.00 Fransa-Polonya (Al Thumama)

22.00 İngiltere-Senegal (Al Bayt)

5 Aralık Pazartesi:

18.00 Japonya-Hırvatistan (Al Janoub)

22.00 Brezilya-Güney Kore (Stadyum 974)

6 Aralık Salı:

18.00 Fas-İspanya (Education City)

22.00 Portekiz-İsviçre (Lusail)


2022 Dünya Kupası Arjantin Hollanda

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