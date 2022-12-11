2022 FIFA Dünya Kupası'nda teknik direktör aşınımı

11 Aralık 2022 Pazar, 12:40

Bol sürprizli Dünya Kupası'nda elenen ülkelerin birçoğunda teknik direktörler koltuğundan oldu.

Turnuvaya gruplarda havlu atan Meksika'nın çalıştırıcısı Gerardo Martino istifasını sunan ilk isim olarak kayıtlara geçti. Büyük beklentiler içerisinde Katar'a gelen ancak grup aşamasında takılan Belçika'da hayal kırıklığı yaratan Roberto Martinez görevini bıraktı. Son 16 turunda Brezilya tarafından bozguna uğrayan Güney Kore'de de Paulo Bento son maçına çıktı. Organizasyonun en büyük sürprizlerinden birine imza atan Fas Milli Takımı, İspanya'yı devirmesiyle 3 senedir çalışan teknik direktör Luis Enrique'yi koltuğundan etti.

6 YILLIK GÖREV BİTTİ

Turnuvanın favorilerinden Brezilya'da şok Hırvatistan yenilgisi 6 yıldır görev yapan Tite'nin istifasını getirdi. Arjantin'e penaltılarla boyun eğen Hollanda Milli Takımı'nda Ağustos 2021'den bu yana çalışan Louis van Gaal ve ekibi görevinden ayrıldı.