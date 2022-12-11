2022 FIFA Dünya Kupası'nda yarı final eşleşmeleri belli oldu

11 Aralık 2022 Pazar, 10:48

2022 FIFA Dünya Kupası çeyrek final karşılaşmaları cumartesi günü oynanan 2 maç ile sona erdi. Günün ilk karşılaşmasında Fas, Portekiz'i 1-0 mağlup ederek tarihinde ilk defa Dünya Kupası'nda yarı finale yükselme başarısı gösterdi. Son çeyrek final karşılaşmasında ise Fransa, İngiltere'yi 2-1 mağlup ederek yarı final biletini cebine koydu.

Dünya Kupası'nda oynanacak olan yarı final karşılaşmaları şu şekilde:

13 Aralık Salı

22.00 Arjantin - Hırvatistan

14 Aralık Çarşamba

22.00 Fransa - Fas