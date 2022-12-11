2022 FIFA Dünya Kupası'nda yarı final eşleşmeleri belli oldu
Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası çeyrek final maçlarının ardından, yarı final eşleşmeleri belli oldu.
2022 FIFA Dünya Kupası çeyrek final karşılaşmaları cumartesi günü oynanan 2 maç ile sona erdi. Günün ilk karşılaşmasında Fas, Portekiz'i 1-0 mağlup ederek tarihinde ilk defa Dünya Kupası'nda yarı finale yükselme başarısı gösterdi. Son çeyrek final karşılaşmasında ise Fransa, İngiltere'yi 2-1 mağlup ederek yarı final biletini cebine koydu.
Dünya Kupası'nda oynanacak olan yarı final karşılaşmaları şu şekilde:
13 Aralık Salı
22.00 Arjantin - Hırvatistan
14 Aralık Çarşamba
22.00 Fransa - Fas
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