2022 FIFA Dünya Kupası'nın açılış maçı 20 Kasım'da oynanacak
FIFA, merakla beklenen 2022 Dünya Kupası'nın açılış tarihini bir gün öne aldı. Daha önce 21 Kasım'da başlaması planlanan organizasyon yapılan açıklamaya göre 20 Kasım tarihinde ev sahibi ülke Katar ile Ekvador'un karşılaşacağı mücadele ile başlayacak.
FIFA, 2022 Dünya Kupası'nın 20 Kasım'da oynanacak Katar-Ekvador maçıyla başlayacağını açıkladı.
FIFA'dan yapılan açıklamaya göre 2022 Dünya Kupası, planlanandan bir gün önce 20 Kasım'da ev sahibi Katar ile Ekvador arasında oynanacak maçla başlayacak.
A Grubu'nda Katar ile Ekvador arasındaki turnuvanın açılış maçı, Al Bayt Stadı'nda saat 19.00'da yapılacak.
Daha önce açılış maçı olarak planlanan Senegal-Hollanda karşılaşması ise 21 Kasım'da saat 19.00'da oynanacak.
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