2022 FIVB Erkekler Milletler Ligi’nde şampiyon Fransa
2022 FIVB Erkekler Milletler Ligi’nde Fransa, ABD'yi 3-2 mağlup ederek tarihinde ilk kez kupaya uzandı.
2022 FIVB Erkekler Milletler Ligi’nde şampiyon, ABD'yi 3-2 mağlup eden Fransa oldu.
İtalya'nın Bologna kentinde düzenlenen voleybol turnuvasının finalinde, ABD ile Fransa karşılaştı.
Fransa, 25-16, 25-19, 15-25, 21-25 ve 15-10'luk setlerle rakibini 3-2 mağlup ederek tarihinde ilk kez kupanın sahibi oldu.
Ev sahibi İtalya'yı 3-0'la geçen (25-16, 25-23, 25-20) Polonya ise turnuvayı üçüncü sırada tamamladı.
Video Haberler
- CHP'li Karaca: Herkesin çözüm adresi Kılıçdaroğlu olmuş
- Japonya’da Sakurajima Yanardağı’nda patlama
- Muğla'da orman yangını!
- Binali Yıldırım yine türkü söyledi
- 128 milyar dolar ne oldu, kimlere gitti?
- İşçi servisi alev alev yandı
- Evinin banyosunda ölü bulundu
- California’da orman yangını
- Ankapark'ı gezen yurttaşlardan büyük tepki
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
En Çok Okunan Haberler
-
- Cem Yılmaz ölümden döndü!
- 'Hiç mi kıskanmıyorsun lan?'
- Kaftancıoğlu'ndan Zengin'e çağrı
- Cumhur İttifakı'na kötü haber!
- AKP'nin planını açıkladı: 'Yağma başladı...'
- 'Sana bu twiti gönderen Fahrettin iyi bilir ki...'
- Yeğenini 1 yıl boyunca 'çöp evdeki' odada kilitli tuttu!
- Festivale 'alkol' iptali
- Covid-19'un yeni belirtisi ortaya çıktı!
- LGS tercih sonuçları açıklandı mı?