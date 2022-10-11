2022 Katar Dünya Kupası için yeni bir yasak daha açıklandı

11 Ekim 2022 Salı, 15:52

Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası öncesi flaş bir açıklama geldi. Katar 2022 Organizasyon Komitesi, Meksika taraftarın stadyumlarda maske takmalarına izin verilmeyeceğini duyurdu.

Charro şapkaları, geleneksel bir Meksika şarkısı olan "Celito Lindo"nun söylenmesi ve rengarenk maskeleriyle Meksikalılar, turnuvanın renkli taraftarları olarak tanınıyor.

MEKSİKA DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN YAPILAN AÇIKLAMA

Meksika Dışişleri Bakanlığı Strateji ve Kamu Diplomasisi Direktörü Alfonso Zagbe, ESPN'e verdiği demeçte "Organizasyon Komitesi'nden gelen son güncelleme, maskelere izin verilmeyeceği yönünde. Bazı maskelerin kullanıp kullanamayacaklarını sorduk ve bize bir sorun görmediklerini söylediler. Karmaşık bir bölgede, Ortadoğu'da olduğumuzu unutmayalım. Bu yüzden son kararla maskeler yasaklandı" dedi.

Zagbe, Meksikalı taraftarlara maçlarda maske götürülmemesi konusunda uyarıda bulundu.

Organizasyon Komitesi, Dünya Kupası sırasında evlilik dışı ilişkiler veya halka açık yerlerde alkol almak gibi yasakların olduğunu açıklamıştı.

2022 DÜNYA KUPASI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Katar'ın ev sahipliğindeki 22. Dünya Kupası, 20 Kasım'daki açılış maçıyla başlayacak ve 18 Aralık'taki final karşılaşmasıyla sona erecek. Turnuvaya 5 şehirdeki 8 stadyumda oynanacak

Turnuvanın açılış maçında A Grubu'nda yer alan Katar ve Ekvador karşı karşıya gelecek.