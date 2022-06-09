2022 Transfer dönemi ne zaman başlıyor?

Süper Lig'de 2021/2022 sezonunun bitmesiyle 2022-2023 sezonu öncesi gözler yaz transfer dönemine çevrildi. 2022 Transfer dönemi ne zaman başlıyor? Transfer sezonu ile ilgili Türkiye Futbol Federasyonu (TFF)'den resmi açıklama geldi.

cumhuriyet.com.tr
09 Haziran 2022 Perşembe, 14:09
2022 Transfer dönemi ne zaman başlıyor?
Abone Ol google-news

Futbol severler transfer döneminin başlamasını merak ile bekliyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) transfer dönemlerini duyurdu.

2022 TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 2022-2023 Futbol Sezonuna ilişkin transfer ve tescil dönemlerini belirledi. 

Buna göre; 2022-2023 Futbol Sezonunda Birinci Transfer ve Tescil Döneminin 17 Haziran 2022 tarihinde başlayıp, 8 Eylül 2022 tarihinde sona ermesine ve İkinci Transfer ve Tescil Döneminin 12 Ocak 2023 tarihinde başlayıp, 8 Şubat 2023 tarihinde sona ermesine karar verildi.

2022-2023 SEZONUNDA LİGLER NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Alınan karara göre; Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig; 5, 6, 7 ve 8 Ağustos 2022 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak. Spor Toto Süper Lig karşılaşmaları 28 Mayıs 2023 tarihinde sona erecek. Spor Toto 1. Lig'de ise normal sezon 14 Mayıs 2023'te tamamlanacak.


süper lig TFF Transfer dönemi

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler