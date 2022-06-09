Futbol ve iş dünyasını sarsan taciz skandalı: 3 yıl boyunca sürmüş!

09 Haziran 2022 Perşembe, 09:34

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) başkanlık seçimi öncesi çarpıcı bir iddia ile çalkalanıyor.

tv100'ün haberine göre TFF'den önemli bir ismin yeğeni, psikolojik bunalımdan kurtulması için gittiği “yaşam koçu”nun 3 yıl boyunca sistematik bir şekilde tacizine maruz kaldı.

14 yaşındaki kız çocuğu hem okuluna uyum sağlayamadığı hem de anne ve babasının ayrılığı nedeniyle psikolojik sıkıntılar içindeydi. Aile kızlarının psikolojik bunalımdan kurtulabilmesi için bir destek almasına karar verdi. Bunun için aynı zamanda yaşam koçluğu yaptığını söyleyen Merkez Bankası Piyasalar Genel Müdürlüğü danışmanlarından olan şüpheli Seyfi B.U.’ya gönderdi.

2019'DA SEANSLARA BAŞLADI

Mağdur, 2019’da seanslara başladı. Yaşam koçu olarak tanınan şahsın 17 yaşında olan kıza cinsel içerikli filmler izlettiği taciz ettiği ileri sürüldü. Şüpheli Seyfi B.U. mağduru masajla zayıflatacağını söyleyerek seanslara bikiniyle gelmesini istedi. Mağdur önce yaşadıklarını anlamlandıramadı. Ancak tacizin boyutu her geçen gün artmaya devam etti.

Tacizle suçlanan Seyfi B.U. genç kıza başka kadınlara da yaşam koçluğu yaptığını söyledi. Genç kız yaşadıklarına dayanamadı ve uğradığı tacizi annesine anlattı. Kızından duydukları karşısında sarsılan aile soluğu savcılıkta aldı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Savcılığın başlattığı soruşturma kapsamında talimatla polis operasyon düzenledi. Merkez Bankası’nın Ümraniye’deki ek binasında çalışan şüpheli ofisinde gözaltına alındı. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şüphelinin Ataşehir’deki lüks bir sitede bulunan ofisinde ve evinde arama yapıldı. Aramalarda ele geçen dijital materyallere el konuldu. Şüphelinin ifadesinde ise “Merkez bankası başkanının danışmanıyım. Evli ve iki çocuk babasıyım” dediği öğrenildi.