2023 FIBA Dünya Kupası'nda 8 takım 2.tura yükseldi

Filipinler, Japonya ve Endonezya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2023 FIBA Dünya Kupası'nda 8 takım 2. tur gruplarına yükseldi.

AA
Yayınlanma: 29.08.2023 - 20:59
2023 FIBA Dünya Kupası'nda 8 takım 2.tura yükseldi
Abone Ol google-news

Basketbol 2023 FIBA Dünya Kupası'nda A, D, E ve H gruplarında 2. tura yükselen takımlar belli oldu.

Filipinler, Japonya ve Endonezya'nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada A, D, E ve H gruplarında 3. maçlar oynandı.

Son karşılaşmaların ardından A Grubu'nda Dominik Cumhuriyeti ve İtalya, D Grubu'nda Litvanya ve Karadağ, E Grubu'nda Almanya ve Avustralya, H Grubu'nda ise Kanada ve Letonya tur atladı.

16 takımın I, J, K ve L olmak üzere 4 grupta mücadele edeceği 2. turda, önceki turda birbiriyle oynamayan takımlar karşılaşacak. Mücadeleler 1 ve 3 Eylül tarihlerinde yapılacak.

Ekiplerin bu 2 maçta aldığı puanlar, ilk 3 karşılaşmasıyla birleştirilecek ve grubunda ilk 2'ye girenler çeyrek finale çıkacak.


Player Alanı
2023 FIBA Dünya Kupası basketbol FIBA Dünya Kupası

İlgili Haberler

2023 FIBA Basketbol Dünya Kupası başladı

2023 FIBA Basketbol Dünya Kupası başladı
2023 FIBA Dünya Kupası heyecanı başlıyor!

2023 FIBA Dünya Kupası heyecanı başlıyor!
FIBA'nın yeni başkanı Katarlı Şeyh Saud Ali Al Thani oldu

FIBA'nın yeni başkanı Katarlı Şeyh Saud Ali Al Thani oldu

En Çok Okunan Haberler