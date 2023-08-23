FIBA'nın yeni başkanı Katarlı Şeyh Saud Ali Al Thani oldu

Katarlı Şeyh Saud Ali Al Thani, Filipinler'in başkenti Manila'da düzenlenen kongrede Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) başkanı seçildi.

AA
Yayınlanma: 23.08.2023 - 16:22
FIBA'nın yeni başkanı Katarlı Şeyh Saud Ali Al Thani oldu
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Basketbolun çatı kuruluşu FIBA'da başkanlığa Katarlı Şeyh Saud Ali Al Thani seçildi.

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) tarafından yapılan açıklamaya göre, Filipinler'in başkenti Manila'daki FIBA Kongresi'nde, Hamane Niang'ın yerine Şeyh Saud Ali Al Thani, katılımcıların oybirliğiyle FIBA'nın yeni başkanı seçildi.

BAŞKAN YARDIMCISI GÖREVİNİ YÜRÜTÜYORDU

Al Thani, 2019'dan beri FIBA Başkan Yardımcısı ve 2002'den bu yana FIBA Asya Başkanı olarak görev yapıyordu.

FIBA başkanı olarak seçildikten sonra Al Thani, "Bu sorumluluğu üstlenmek benim, ülkem Katar ve Asya kıtamız için büyük bir onur" dedi.


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Şeyh Saud Ali Al Thani FIBA başkan

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