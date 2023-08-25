2023 FIBA Dünya Kupası’nın açılış maçı ne zaman? 2023 FIBA Dünya Kupası maçları ne zaman başlayacak?

Yayınlanma: 25.08.2023 - 13:08

Güncelleme: 25.08.2023 - 13:08

Filipinler, Japonya ve Endonezya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2023 FIBA Dünya Kupası, bugün oynanacak 8 maçla başlayacak. Beş şehirde gerçekleştirilecek organizasyonda 32 takım mücadele edecek. Gruplarında ilk iki sırayı alacak 16 takım, 2. tura yükselecek. Son iki sırada yer alacak ekipler ise 17-32'ncilik klasman maçları oynayacak.

Turnuvada A, D, E ve H gruplarında ilk maçlar oynanacak.

2023 FIBA DÜNYA KUPASI AÇILIŞ MAÇLARI SAAT KAÇTA?



A Grubu:

11.00 Angola-İtalya

15.00 Dominik Cumhuriyeti-Filipinler

D Grubu:

11.45 Meksika-Karadağ

15.30 Mısır-Litvanya

E Grubu:

11.00 Finlandiya-Avustralya

15.10 Almanya-Japonya

H Grubu:

12.15 Letonya-Lübnan

16.30 Kanada-Fransa

2023 FIBA DÜNYA KUPASI FİNALİ NE ZAMAN?

Turnuvanın 2. turunda yine ilk 2 sırada olacak takımlar, çeyrek finalde mücadele etme hakkı kazanacak. Çeyrek finalden itibaren eleme usulüyle oynanacak maçların ardından finale yükselecek iki ekip ise 10 Eylül Pazar günü Filipinler'in başkenti Manila'daki Mall of Asia Arena'da dünyanın en büyüğü olmak için sahaya çıkacak.

2023 FIBA Dünya Kupası'nda 7 takım, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na direkt katılma hakkı elde edecek.

Statüye göre Avrupa ve Amerika kıtası adına en iyi dereceyi yapacak ikişer takım, olimpiyat vizesi alacak. Afrika, Asya ve Okyanusya'dan ise aynı başarıyı yakalayacak birer takım, Paris'te doğrudan mücadele etme hakkı kazanacak.

FIBA DÜNYA KUPASI'NDA EN ÇOK ŞAMPİYON OLAN TAKIMLAR



Bu yıl 19'uncusu yapılacak organizasyonda ABD ve Yugoslavya, beşer kez mutlu sona ulaşmayı başardı.2023 FIBA Dünya Kupası'nın favorilerinden ABD, Yugoslavya ile paylaştığı turnuva tarihinin en fazla şampiyonluk yaşayan takımı olma unvanını tek başına ele geçirmeye çalışacak.

Tarihindeki ilk şampiyonluğunu Brezilya'nın ev sahipliğinde 1954'te gerçekleştirilen organizasyonda elde eden ABD, 1986 İspanya ve 1994 Kanada'da şampiyonluğa ulaştı.

Türkiye'nin ev sahipliğinde 2010'da düzenlenen şampiyonada, milli takımı finalde mağlup ederek kupaya uzanan ABD, 2014 İspanya'da bir kez daha şampiyon olmayı başardı. Eski adı Dünya Basketbol Şampiyonası olan Dünya Kupası'nı Yugoslavya da 5 kez kazandı.

Yugoslavya, 1970'te Avrupa kıtasında ilk kez düzenlenen ve ev sahipliğini yaptığı Dünya Şampiyonası'nda birinci şampiyonluğunu aldı. 1978, 1990, 1998 ve 2002'de dünya şampiyonu olan Yugoslavya, 3 kez ikincilik, 2 kez de üçüncülük elde etti.

Geride kalan 18 turnuvada Sovyetler Birliği (SSCB) 3, Brezilya ve İspanya ikişer, Arjantin ise bir defa kupayı kazandı. İlk kez 1950'de Arjantin'de düzenlenen şampiyonada ev sahibi takım, kupanın sahibi oldu.

SON ŞAMPİYON İSPANYA

İspanya, Çin'de 2019'da düzenlenen son turnuvada şampiyonluk sevinci yaşadı.

Sekiz şehrin ev sahipliğinde 31 Ağustos-15 Eylül 2019'da gerçekleştirilen organizasyonun finalinde Arjantin ile karşılaşan İspanyollar, 95-75 galip gelerek tarihinin ikinci zaferini kazandı.

3 ÜLKE ÜST ÜSTE ŞAMPİYONLUK YAŞADI

Dünya Kupası tarihinde 3 ülke, üst üste iki şampiyonluk elde etti.

Şampiyonada Brezilya 1959 ve 1963, Yugoslavya da 1998 ve 2002'de şampiyonluk yaşadı. ABD ise 2010 ve 2014'te mutlu sona ulaştı.