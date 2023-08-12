2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda yarı final eşleşmeleri belli oldu

FIFA 2023 Kadınlar Dünya Kupası'nda Avustralya ve İngiltere yarı finale yükselen son iki takım oldu.

DHA
Yayınlanma: 12.08.2023 - 16:01
2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda yarı final eşleşmeleri belli oldu
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FIFA 2023 Kadınlar Dünya Kupası çeyrek final müsabakasında ev sahiplerinden Avustralya ile Fransa karşı karşıya geldi. Brisbane Stadyumu'nda oynanan mücadelenin normal süre ve uzatma devreleri golsüz eşitlikle sona erince turu geçen tarafı penaltı atışları belirledi.

Fransa'da Diani, Renard, Le Sommer, Geyoro, Karchaoui, Lakrar, penaltı atışlarını gole çevirdi. Bacha, Foord, Perisset, Dali ve Becho ise penaltı atışlarından faydalanamadı.

Avustralya'da Foord, Kerr,  Fowler, Gorry, Yallop, Carpenter ve Vine penaltı atışlarında hata yapmazken; Catley, kaleci Arnold ve Hunt ise penaltı atışlarını gole çeviremedi. Penaltılar sonucunda rakibine 7-6 üstünlük kuran Avustralya, tarihinde ilk kez Dünya Kupası'nda yarı finale yükseldi.

AVUSTRALYA'NIN RAKİBİ İNGİLTERE 

FIFA 2023 Kadınlar Dünya Kupası'nda bir diğer çeyrek final karşılaşmasında İngiltere ile Kolombiya karşı karşıya geldi.

Avustralya Stadyumu'ndaki oynanan mücadelede İngiltere 1-0 geriye düşmesine rağmen karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı. İngilizler, bu sonuçla ev sahibi Avustralya'nın rakibi oldu. 

İngiltere'ye galibiyeti getiren golleri 45+6'ncı dakikada Lauren Hemp ve 63'üncü dakikada Alessia Russo kaydetti. Kolombiya'nın mücadeledeki tek golü ise 44'üncü dakikada Leicy Santos'tan geldi.

Dünya Kupası'ndaki yarı final eşleşmeleri şu şekilde: 

15 Ağustos Salı 

11.00 - İsveç - İspanya 

16 Ağustos Çarşamba

13.00 - İngiltere - Avustralya 


2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası ingiltere Avustralya

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