FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda 2 ülke daha çeyrek finalde

Yayınlanma: 07.08.2023 - 16:41

Güncelleme: 07.08.2023 - 16:41

Bu yıl 9'uncusu düzenlenen kadın futbolunun uluslararası arenadaki en önemli organizasyonuna, son 16 turu maçlarıyla devam edildi.

2019'daki turnuvanın yarı finalisti İngiltere ile Nijerya arasındaki mücadelenin normal süresi ve uzatma bölümü 0-0 tamamlandı.

Penaltı atışlarında rakibine 4-2 üstünlük sağlayan İngiltere, şampiyonada peş peşe 5. kez son 8 takım arasına girdi.

Diğer karşılaşmada ise ev sahibi Avustralya, Danimarka'yı Foord'un 29 ve Raso'nun 70. dakikadaki golleriyle 2-0 yenerek tur atladı.