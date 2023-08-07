FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda 2 ülke daha çeyrek finalde

Avustralya ile Yeni Zelanda'nın ortaklaşa ev sahipliği yaptığı 2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda İngiltere ve Avustralya çeyrek finale çıktı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.08.2023 - 16:41
FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda 2 ülke daha çeyrek finalde
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Bu yıl 9'uncusu düzenlenen kadın futbolunun uluslararası arenadaki en önemli organizasyonuna, son 16 turu maçlarıyla devam edildi.

2019'daki turnuvanın yarı finalisti İngiltere ile Nijerya arasındaki mücadelenin normal süresi ve uzatma bölümü 0-0 tamamlandı.

Penaltı atışlarında rakibine 4-2 üstünlük sağlayan İngiltere, şampiyonada peş peşe 5. kez son 8 takım arasına girdi.

Diğer karşılaşmada ise ev sahibi Avustralya, Danimarka'yı Foord'un 29 ve Raso'nun 70. dakikadaki golleriyle 2-0 yenerek tur atladı.


2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası ingiltere Avustralya

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