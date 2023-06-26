2023 FIFA Kulüpler Dünya Kupası Suudi Arabistan'da yapılacak

FIFA, 2023 Kulüpler Dünya Kupası'nın Suudi Arabistan'da düzenleneceğini açıkladı

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.06.2023 - 17:44
2023 FIFA Kulüpler Dünya Kupası Suudi Arabistan'da yapılacak
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Futbol dünyasında son dönemde yaptığı transferlerle dikkat çeken Suudi Arabistan, Kulüpler Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak.

FIFA, 2023 Kulüpler Dünya Kupası'nın Suudi Arabistan'da düzenleneceğini açıkladı. Yapılan açıklamada, tüm maçların Cidde'de oynanacağı aktarıldı.

TARİHTE BİR İLK

FIFA Kulüpler Dünya Kupası ilk kez Suudi Arabistan'da düzenlenecek.

Kulüpler Dünya Kupası, bu yıl 12-22 Aralık tarihleri arasında yapılacak.

Suudi Arabistan Futbol Federasyonu Başkanı Yasser Al Misehal, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Son teknoloji tesisleriyle ve büyük uluslararası spor etkinliklerine ev sahipliği yapma konusundaki itibarıyla Cidde'nin FIFA Kulüpler Dünya Kupası için ev sahibi şehir olarak seçilmesinden büyük memnuniyet duyuyoruz" dedi.


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