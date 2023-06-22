FIFA 23'e 'Kadınlar Dünya Kupası' geliyor

Yayınlanma: 22.06.2023 - 17:56

Güncelleme: 22.06.2023 - 17:56

Electronics Arts bünyesinde yer alan ve FIFA 23'ü geliştiren EA SPORTS, FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avustralya ve Yeni Zelanda 2023 tanıtımı ile birlikte Avustralyalı milli oyuncu Sam Kerr'in ön planda olduğu yeni görseller yayınladı. “EA SPORTS FIFA Women’s World Cup 2023” güncellemesi, Haziran ayının sonunda bedava bir içerik olarak yayınlanacak.

FIFA Kadınlar Dünya Kupası 2023 içeriğinin yanı sıra bazı modlar da oyuna eklenecek.

Oyuna eklenecek olan tüm oyun modları ise şu şekilde:

Lead Your Country: Oyuncular bu modda ülke seçerek FIFA Kadınlar Dünya Kupası 2023’ün yıldızı olmaya çalışacaklar. Kullanıcılar isterlerse var olan bir oyuncunun rolünü üstlenebilecek veya kendi avatarlarını yaratıp FIFA Kadınlar Dünya Kupası’nı oynayabilecekler. Maçların ardından ülkenizi kupaya götürme yolunda, seçtiğiniz oyuncuyu veya tüm milli takımı kontrol etme seçeneği kullanıcıların elinde olacak.

Tournament Mode: Oyuncular seçtiği ülkenin takımıyla tek oyunculu turnuva modunda, 32 ülkeden birini seçerek takımını zafere taşıyabilecekler.

Kick Off: Kullanıcılar bu oyun modunda bir grup aşaması veya eleme turu maçında, 32 ülkeden ikisini seçerek, yerel olarak arkadaşlarınızla veya yapay zekaya karşı oynayabilecek.