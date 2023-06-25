Nusret Gökçe'den 2022 FIFA Dünya Kupası itirafı!
Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası finalinde sahaya girdiği için tartışmaların odağında kalan Nusret Gökçe, İngiliz basınına açıklamalarda bulundu. Nusret Gökçe, finalin ardından Arjantinli yıldız Lionel Messi ile yaşadığı anlar hakkında, "Özel bir andı. Orada olma nedenim hakkında bir şey yapamam ama bir daha asla Dünya Kupası'nda sahaya adım atmam" ifadelerini kullandı.
Arjantin'in kazandığı 2022 FIFA Dünya Kupası finalinde tartışma yaratan görüntülere sebebiyet veren restoran işletmecisi Nusret Gökçe, İngiliz basınından The Times'a konuştu.
Gökçe, Dünya Kupası finalinde yaşananlar hakkında görüşlerini belirtirken bir daha asla Dünya Kupası'nda sahaya adım atmayacağını söyledi.
Nusret Gökçe
"SAHAYA ADIM ATMAM"
Dünya Kupası finalinde yaşadığı duyguları aktaran Nusret Gökçe, "Arjantin’i seviyorum; orada yaşadım. Onları desteklemek için gittim. Takımdaki birçok kişi restoranıma geldi. Kendimi yabancı hissetmedim. Özel bir andı. Orada olma nedenim hakkında bir şey yapamam ama bir daha asla Dünya Kupası'nda sahaya adım atmam” dedi.
Sahaya reklam amacıyla girmediğini söyleyen Gökçe, “Dünya Kupası’nı iki milyar insan izliyordu… Kaç kişi benim hakkımda konuşuyor? Beş milyar. Tüm dünya. Sahaya reklam yapma amacıyla çıkmadım; sadece öyle hissettim. Sonrası biraz sürpriz oldu. Sahada en az 1000 kişi daha vardı ama videoyu gösterdiklerinde sadece benim olduğumu sanıyorlar” ifadelerini kullandı.
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