2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda play-off eşleşmeleri belli oldu! İşte EURO 2024'e son 3 bilet!
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası play-off karşılaşmaları belli oldu. Play-off yarı final karşılaşmaları 21 Mart'ta, finaller ise 26 Mart'ta oynanacak.
UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Play-Off Turu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan Avrupa Futbol Evi'nde gerçekleştirildi.
2022-2023 yılında UEFA Uluslar Ligi performanslarına göre belirlenen 12 takım 4'erli 3 gruba dağıldı.
GRUP KURA ÇEKİMİ ARALIK AYINDA
Tek maç üzerinden oynanacak play-off'ta yarı final maçları 21 Mart 2023'te, final maçları ise 26 Mart 2023'te oynanacak.
Almanya'da 14 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihlerinde düzenlenecek EURO 2024'ün grup kura çekimi ise 2 Aralık Cumartesi günü gerçekleştirilecek.
EŞLEŞMELER
A Yolu
Polonya - Estonya
Galler - Finlandiya
B Yolu
Bosna Hersek - Ukrayna
İsrail - İzlanda
C Yolu
Gürcistan - Lüksemburg
Yunanistan - Kazakistan
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