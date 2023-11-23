2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda play-off eşleşmeleri belli oldu! İşte EURO 2024'e son 3 bilet!

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası play-off karşılaşmaları belli oldu. Play-off yarı final karşılaşmaları 21 Mart'ta, finaller ise 26 Mart'ta oynanacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.11.2023 - 15:08
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda play-off eşleşmeleri belli oldu! İşte EURO 2024'e son 3 bilet!
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UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Play-Off Turu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan Avrupa Futbol Evi'nde gerçekleştirildi.

2022-2023 yılında UEFA Uluslar Ligi performanslarına göre belirlenen 12 takım 4'erli 3 gruba dağıldı.

GRUP KURA ÇEKİMİ ARALIK AYINDA

Tek maç üzerinden oynanacak play-off'ta yarı final maçları 21 Mart 2023'te, final maçları ise 26 Mart 2023'te oynanacak.

Almanya'da 14 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihlerinde düzenlenecek EURO 2024'ün grup kura çekimi ise 2 Aralık Cumartesi günü gerçekleştirilecek.

EŞLEŞMELER

A Yolu

Polonya - Estonya

Galler - Finlandiya

B Yolu

Bosna Hersek - Ukrayna

İsrail - İzlanda

C Yolu

Gürcistan - Lüksemburg

Yunanistan - Kazakistan


EURO 2024 play-off İzlanda

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