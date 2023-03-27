2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 8 maç oynandı

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nde ara verilmeyen ikinci haftaya, 8 karşılaşmayla başlandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27 Mart 2023 - 07:11
2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 8 maç oynandı
Abone Ol google-news

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nde ara verilmeyen ikinci haftaya, 8 karşılaşmayla başlandı.

EURO 2024 Elemeleri'nin ikinci haftasında, C, H ve J gruplarında maçlar yapıldı.

C Grubu'nda Ukrayna'yı Wembley Stadı'nda konuk eden İngiltere, 37. dakikada Harry Kane ve 40. dakikada Bukayo Saka'nın golleriyle mücadeleyi 2-0 kazandı. İki maç sonunda 6 puana ulaşan İngiltere, grupta liderlik koltuğuna oturdu.

İlk maçında İngiltere'ye kaybeden İtalya ise 15. dakikada Mateo Retegui ve 27. dakikada Matteo Pessina'nın fileleri havalandırmasıyla Malta deplasmanından 2-0 galip ayrıldı.

Portekiz, J Grubu'nda konuk olduğu Lüksemburg'u 9 ve 31. dakikalarda Cristiano Ronaldo, 15. dakikada Joao Felix, 18. dakikada Bernardo Silva, 77. dakikada Otavio ve 88. dakikada Rafael Leao'nun ağları sarsmasıyla 6-0 mağlup etti.

Bu arada futbol tarihinin en fazla milli maça çıkan oyuncu rekorunun yeni sahibi 38 yaşındaki Ronaldo, Lüksemburg karşısında çıktığı 11. karşılaşmada 11. golüne imza attı.

Elemelerde 3 grupta oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

C Grubu

İngiltere-Ukrayna: 2-0

Malta-İtalya: 0-2

H Grubu

Kazakistan-Danimarka: 3-2

Slovenya-San Marino: 2-0

Kuzey İrlanda-Finlandiya: 0-1

J Grubu

Lihtenştayn-İzlanda: 0-7

Slovakya-Bosna Hersek: 2-0

Lüksemburg-Portekiz: 0-6


EURO 2024 Elemeleri EURO 2024 avrupa futbol şampiyonası

İlgili Haberler

Bursaspor’da Teknik Direktör İsmail Ertekin’le yollar ayrıldı

Bursaspor’da Teknik Direktör İsmail Ertekin’le yollar ayrıldı
Trabzonspor'un yeni başkanı Ertuğrul Doğan oldu!

Trabzonspor'un yeni başkanı Ertuğrul Doğan oldu!
Milli sporcu Defne Çiğdem'den bronz madalya

Milli sporcu Defne Çiğdem'den bronz madalya

En Çok Okunan Haberler