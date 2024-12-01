2024 Kuşak ve Yol Uluslararası Yelken Yarışması'nda Türk yelkenciler zirvede!

Yayınlanma: 01.12.2024 - 11:24

Güncelleme: 01.12.2024 - 11:24

Bodrum'un Aspat bölgesinde J/70 klasmanında düzenlenen 2024 Kuşak ve Yol Uluslararası Yelken Yarışması sonuçlandı. 3 gün süren toplam 5 yarışta 13 takımdan 60 sporcu kıyasıya mücadele etti.

Yarışmayı Hakan Karakaplan kaptanlığındaki Ameera Jet takımı 6.0 net puanla birinci, Arif Gürdenli kaptanlığındaki Orient Jr. 11.0 net puanla ikinci ve Engin Özgen kaptanlığındaki Sail Fast Racing 16.0 net puanla üçüncü olarak tamamladı.

Dereceye giren takımlara ödülleri düzenlenen törenle verildi. Törende Çin'in ünlü devlet sanatçılarından Liu Jindan, yöresel kıyafetleriyle sahne alarak şarkı söyledi. Ayrıca Tük halk oyunları ekibi de gösteri sergiledi.

Ödül töreninde konuşan Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, "Bu yıl ilk kez yapılan Kuşak ve Yol Yelken Yarışlarının her yıl tekrarlanmasını diliyorum. İyi ilişkiler için sportif etkinliklerin devamını istiyoruz." dedi.

Törende ayrıca Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği’nden ödül töreni için Bodrum’a gelen konsolos Meifen Zhou'ya günün anısına hediye verildi.