2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nın biletleri satışa çıktı... Fiyatları belli oldu!
Fransa'da düzenlenecek 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nın biletlerinin satışa çıkarıldığı duyuruldu.
Fransa'nın başkenti Paris'in ev sahipliğinde düzenlenecek 2024 Olimpiyat Oyunları'nı yerinden takip etmek isteyen sporseverler için 400 bin bilet satışa çıkarıldı.
Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), yaptığı yazılı açıklamaya göre, tüm spor branşları için 400 bin yeni bilet satışa sunulduğu bilgisi verildi. Daha önce de çekilişle bilet satışı yapılmaya başlanmıştı.
FİYATLAR BELLİ OLDU
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları açılış seremonisinin bilet fiyatları 90 Euro ile 2 bin 700 Euro arasında değişkenlik gösteriyor.
1900 ve 1924'ten sonra 3. kez Fransa'da düzenlenecek yaz olimpiyatları, 26 Temmuz-11 Ağustos 2024'te Paris'te düzenlenecek.
En Çok Okunan Haberler
-
- Alaattin Çakıcı hakkında beklenen karar!
- Hayırlı izdivacın sırrını veriyorum
- O görüntülere ulaşıldı
- Galatasaray'dan harika geri dönüş...
- Arda Turan sessizliğini bozdu! İlk açıklama geldi
- ‘Oğlunun gemileri İsrail limanında’
- Sultanahmet'te tarihi bina çöktü
- 50+1 tartışması rafa kalktı
- Kritik görüşmenin ardından iki liderden açıklama!
- Sarıgöl'de bir yandan hasat bir yandan budama