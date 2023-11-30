2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nın biletleri satışa çıktı... Fiyatları belli oldu!

Fransa'da düzenlenecek 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nın biletlerinin satışa çıkarıldığı duyuruldu.

AA
Yayınlanma: 30.11.2023 - 15:00
2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nın biletleri satışa çıktı... Fiyatları belli oldu!
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Fransa'nın başkenti Paris'in ev sahipliğinde düzenlenecek 2024 Olimpiyat Oyunları'nı yerinden takip etmek isteyen sporseverler için 400 bin bilet satışa çıkarıldı.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), yaptığı yazılı açıklamaya göre, tüm spor branşları için 400 bin yeni bilet satışa sunulduğu bilgisi verildi. Daha önce de çekilişle bilet satışı yapılmaya başlanmıştı.

FİYATLAR BELLİ OLDU

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları açılış seremonisinin bilet fiyatları 90 Euro ile 2 bin 700 Euro arasında değişkenlik gösteriyor.

1900 ve 1924'ten sonra 3. kez Fransa'da düzenlenecek yaz olimpiyatları, 26 Temmuz-11 Ağustos 2024'te Paris'te düzenlenecek.


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