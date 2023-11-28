FIBA Olimpiyat Eleme Turnuvaları grupları belli oldu!

Erkekler 2024 FIBA Olimpiyat Eleme Turnuvaları'nda grup kuraları çekildi. Eleme turnuvalarının ardından Olimpiyat Oyunları'na katılacak son dört takım belli olacak.

AA
Yayınlanma: 28.11.2023 - 09:23
FIBA Olimpiyat Eleme Turnuvaları grupları belli oldu!
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Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), Erkekler 2024 FIBA Olimpiyat Eleme Turnuvaları'nda gruplar belli oldu.

Olimpiyat Eleme Turnuvalarının kura çekimi, İsviçre'nin Mies kentindeki Patrick Baumann Basketbol Evi'nde gerçekleştirildi.

2-7 Temmuz 2024 tarihlerindeki dört ayrı turnuvada toplam 24 takım mücadele edecek. Organizasyonlar, Yunanistan (Pire), Letonya (Riga), Porto Riko (San Juan) ve İspanya'nın (Valensiya) ev sahipliğinde düzenlenecek.

SON 4 BİLET

Elemelerden gelecek 4 takım Paris'in ev sahipliği yapacağı 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılacak. Ev sahibi Fransa'nın yanı sıra 2023 FIBA Basketbol Dünya Kupası'ndan 7 takım, olimpiyatlara önceden kota almıştı.

Kura çekimine göre gruplar şöyle oluştu:

A Grubu (Pire, Yunanistan): Slovenya, Yeni Zelanda, Hırvatistan

B Grubu (Pire, Yunanistan): Mısır, Yunanistan, Dominik Cumhuriyeti

A Grubu (Riga, Letonya): Gürcistan, Filipinler, Letonya

B Grubu (Riga, Letonya): Brezilya, Kamerun, Karadağ

A Grubu (San Juan, Porto Riko): Meksika, Fildişi Sahili, Litvanya

B Grubu (San Juan, Porto Riko): İtalya, Porto Riko, Bahreyn

A Grubu (Valencia, İspanya): Lübnan, Angola, İspanya

B Grubu (Valencia, İspanya): Finlandiya, Polonya, Bahamalar.


olimpiyat FIBA basketbol

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