FIBA Olimpiyat Eleme Turnuvaları grupları belli oldu!
Erkekler 2024 FIBA Olimpiyat Eleme Turnuvaları'nda grup kuraları çekildi. Eleme turnuvalarının ardından Olimpiyat Oyunları'na katılacak son dört takım belli olacak.
Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), Erkekler 2024 FIBA Olimpiyat Eleme Turnuvaları'nda gruplar belli oldu.
Olimpiyat Eleme Turnuvalarının kura çekimi, İsviçre'nin Mies kentindeki Patrick Baumann Basketbol Evi'nde gerçekleştirildi.
2-7 Temmuz 2024 tarihlerindeki dört ayrı turnuvada toplam 24 takım mücadele edecek. Organizasyonlar, Yunanistan (Pire), Letonya (Riga), Porto Riko (San Juan) ve İspanya'nın (Valensiya) ev sahipliğinde düzenlenecek.
SON 4 BİLET
Elemelerden gelecek 4 takım Paris'in ev sahipliği yapacağı 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılacak. Ev sahibi Fransa'nın yanı sıra 2023 FIBA Basketbol Dünya Kupası'ndan 7 takım, olimpiyatlara önceden kota almıştı.
Kura çekimine göre gruplar şöyle oluştu:
A Grubu (Pire, Yunanistan): Slovenya, Yeni Zelanda, Hırvatistan
B Grubu (Pire, Yunanistan): Mısır, Yunanistan, Dominik Cumhuriyeti
A Grubu (Riga, Letonya): Gürcistan, Filipinler, Letonya
B Grubu (Riga, Letonya): Brezilya, Kamerun, Karadağ
A Grubu (San Juan, Porto Riko): Meksika, Fildişi Sahili, Litvanya
B Grubu (San Juan, Porto Riko): İtalya, Porto Riko, Bahreyn
A Grubu (Valencia, İspanya): Lübnan, Angola, İspanya
B Grubu (Valencia, İspanya): Finlandiya, Polonya, Bahamalar.
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