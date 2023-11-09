FIBA Olimpiyat Elemeleri kuraları 27 Kasım'da çekilecek

Yayınlanma: 09.11.2023 - 17:48

Güncelleme: 09.11.2023 - 17:48

FIBA'dan yapılan açıklamada, "Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na giden yoldaki heyecan, bu ayın sonlarında yapılacak FIBA Olimpiyat Eleme Turnuvaları 2024 kura çekimiyle daha da yükselecek." denildi.

Kura çekiminin, 27 Kasım Pazartesi günü İsviçre'nin Mies kentindeki Patrick Baumann Basketbol Evi'nde yapılacağı duyuruldu.

Büyük Britanya milli takımının efsanesi ve iki kez NBA All-Star olmuş şu anki Güney Sudan Basketbol Federasyonu Başkanı Luol Deng'in kura çekimini gerçekleştireceği, kura çekimi öncesinde FIBA Olimpiyat Eleme Turnuvası 2024'e ev sahipliği yapacak dört ülkenin de açıklanacağı bildirildi.

Kura çekiminde elemelere katılmaya hak kazanan 24 takım dört FIBA Olimpiyat Eleme Turnuvası'ndan birine dağıtılacak, dört ev sahibi ülkenin her biri, düzenledikleri turnuvaya otomatik olarak katılacak.

TÜRKİYE KATILIM HAKKI KAZANAMAMIŞTI

Türkiye, FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası sonucu elemelere katılma hakkı kazanamamıştı.

FIBA Basketbol Dünya Kupası 2023 üzerinden elemelere katılmaya hak kazanan toplam 19 ülke şu şekilde:

Angola, Brezilya, Fildişi Sahili, Dominik Cumhuriyeti, Mısır, Finlandiya, Gürcistan, Yunanistan, İtalya, Letonya, Lübnan, Litvanya, Meksika, Karadağ, Yeni Zelanda, Filipinler, Porto Riko, Slovenya ve İspanya.

Ağustos 2023'te düzenlenen 2023 FIBA Olimpiyat Ön Eleme turnuvalarını kazanarak elemelere katılacak olan diğer 5 ülke ise şu şekilde:

Bahamalar, Bahreyn, Kamerun, Hırvatistan, Polonya.