2024 UEFA Süper Kupa maçı Varşova'da yapılacak

UEFA, 2024 Süper Kupa maçının Varşova Ulusal Stadyumu'nda oynanacağı açıkladı.

AA
Yayınlanma: 26.09.2023 - 17:40
2024 UEFA Süper Kupa maçı Varşova'da yapılacak
Abone Ol google-news

2024 UEFA Süper Kupa maçına, Polonya'nın başkenti Varşova ev sahipliği yapacak.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde gerçekleştirilen UEFA İcra Komitesi toplantısında alınan kararla, 14 Ağustos'ta oynanacak UEFA Süper Kupa maçının ev sahibi olarak Varşova Ulusal Stadyumu belirlendi.


Player Alanı
uefa süper kupa uefa Varşova

İlgili Haberler

Carlo Ancelotti, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki favorisini açıkladı!

Carlo Ancelotti, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki favorisini açıkladı!
UEFA'dan PSG'ye transfer soruşturması: Cezai işlem uygulanabilir!

UEFA'dan PSG'ye transfer soruşturması: Cezai işlem uygulanabilir!
UEFA Başkanı Ceferin, Suudi Arabistan'a kapıları kapattı: 'Şampiyonlar Ligi'nde olamazlar!'

UEFA Başkanı Ceferin, Suudi Arabistan'a kapıları kapattı: 'Şampiyonlar Ligi'nde olamazlar!'

En Çok Okunan Haberler