2024 UEFA Süper Kupa maçı Varşova'da yapılacak
UEFA, 2024 Süper Kupa maçının Varşova Ulusal Stadyumu'nda oynanacağı açıkladı.
2024 UEFA Süper Kupa maçına, Polonya'nın başkenti Varşova ev sahipliği yapacak.
UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde gerçekleştirilen UEFA İcra Komitesi toplantısında alınan kararla, 14 Ağustos'ta oynanacak UEFA Süper Kupa maçının ev sahibi olarak Varşova Ulusal Stadyumu belirlendi.
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