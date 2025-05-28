2025 Golden Boy'da 4 Türk listede!

2025 Golden Boy ödülünün 100 kişilik aday listesiresmen belli oldu. Listede en üst sırada yer alan isim Lamine Yamal oldu. Buna rağmen Lamine Yamal, daha önce ödülü kazandığı için listede sembolik olarak yer alıyor.

Kazanmak için en büyük favori konumunda 2. sırada yer alan Pau Cubarsi görülüyor. İşte ilk 10 sıra; Lamine Yamal; Pau Cubarsi; Desire Doue; Myles Lewis-Skelly; Warren Zaire-Emery; Dean Huijsen; Kenan Yıldız; Erhan Nwaneri; Geovany Quenda; Jorrel Hato

Listede Kenan Yıldız'ın yanısıra 3 Türk futbolcu daha yer aldı. Real Madrid forması giyen Arda Güler 13. sırada ismini yazdırdı. 79. sırada Kasımpaşa'dan Aston Villa'ya transfer olacak olan Yasin Özcan yer aldı.

Fenerbahçe'nin genç stoperi Yusuf Akçiçek kendisine 91. sırada yer buldu.