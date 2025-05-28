Cumhuriyet Gazetesi Logo
2025 Golden Boy'da 4 Türk listede!

2025 Golden Boy'da 4 Türk listede!

28.05.2025 21:58:00
Güncellenme:
NTV Spor
Takip Et:
2025 Golden Boy'da 4 Türk listede!

2025 Golden Boy ödülünün 100 kişilik aday listesi açıklandı. 2024 Golden Boy ödülünü kazanan Lamine Yamal, listede sembolik olarak yer alıyor. Ödülün en büyük favorisi olarak bir diğer Barcelona oyuncusu Pau Cubarsi görülüyor.

2025 Golden Boy ödülünün 100 kişilik aday listesiresmen belli oldu. Listede en üst sırada yer alan isim Lamine Yamal oldu. Buna rağmen Lamine Yamal, daha önce ödülü kazandığı için listede sembolik olarak yer alıyor. 

Kazanmak için en büyük favori konumunda 2. sırada yer alan Pau Cubarsi görülüyor. İşte ilk 10 sıra; Lamine Yamal; Pau Cubarsi; Desire Doue; Myles Lewis-Skelly; Warren Zaire-Emery; Dean Huijsen; Kenan Yıldız; Erhan Nwaneri; Geovany Quenda; Jorrel Hato

Listede Kenan Yıldız'ın yanısıra 3 Türk futbolcu daha yer aldı. Real Madrid forması giyen Arda Güler 13. sırada ismini yazdırdı. 79. sırada Kasımpaşa'dan Aston Villa'ya transfer olacak olan Yasin Özcan yer aldı. 

Fenerbahçe'nin genç stoperi Yusuf Akçiçek kendisine 91. sırada yer buldu. 

İlgili Konular: #arda güler #Kenan Yıldız #Golden Boy

İlgili Haberler

Thierry Henry'den Mikel Arteta eleştirisi
Thierry Henry'den Mikel Arteta eleştirisi Fransız futbol efsanesi Thierry Henry, Mikel Arteta yönetimindeki Arsenal'in son üç yıldaki başarısızlığını eleştirdi.
UEFA Konferans Ligi finali öncesinde ortalık karıştı
UEFA Konferans Ligi finali öncesinde ortalık karıştı Real Betis ile Chelsea arasında bu akşam Polonya'nın Wroclaw kentinde oynanacak olan UEFA Konferans Ligi finali öncesinde iki takımın taraftarları arasında kavga çıktı.
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye 'kutlama' göndermesi!
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye 'kutlama' göndermesi! Galatasaray Kulübü Genel Sekreteri Eray Yazgan, Fenerbahçe'nin Euroleague şampiyonluğunu kutlaması ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Barcelona'nın yeni zam şampiyonu: Lamine Yamal!
Barcelona'nın yeni zam şampiyonu: Lamine Yamal! Barcelona ile 2031'e kadar sözleşme yenileyen Lamine Yamal, maaşıyla kulüp tarihine geçti. Henüz 17 yaşında olan genç yıldız, yıllık 40 milyon euroya varan geliriyle Barcelona kadrosunun en çok kazanan ismi oldu.