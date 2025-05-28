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UEFA Konferans Ligi finali öncesinde ortalık karıştı

UEFA Konferans Ligi finali öncesinde ortalık karıştı

28.05.2025 19:35:00
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Haber Merkezi
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UEFA Konferans Ligi finali öncesinde ortalık karıştı

Real Betis ile Chelsea arasında bu akşam Polonya'nın Wroclaw kentinde oynanacak olan UEFA Konferans Ligi finali öncesinde iki takımın taraftarları arasında kavga çıktı.

UEFA Konferans Ligi finalinde İngiliz temsilcisi Chelsea ile karşılaşacak İspanyol ekibi Real Betis'in taraftarları, Wroclaw'a adeta akın etti.


İspanyol taraftarlar, Polonya'nın Wroclaw kentinde oynanacak final öncesinde Rynek bölgesinde bulunan Pazar Meydanı'na kurulan taraftar bölgesinde toplandı.


Takımlarının Avrupa'da oynayacağı ilk final maçının heyecanını yerinde yaşamak isteyen Real Betis taraftarları; forma, atkı ve bayraklarla alandaki restoranları doldurdu. 


Günün erken saatlerinde meydana gelen yeşil-beyazlılar, sağanak yağışa rağmen tezahüratlar yaparak maça hazırlandı.


Öte yandan final öncesi iki takım taraftarları arasında olaylar da çıktı.


Chelseali ve Real Betisli taraftarlar arasında yaşanan kavgada yaralananlar oldu.


Olaylar polisin müdahelesinin ardından yatıştı.


İlgili Konular: #kavga #polonya #uefa avrupa konferans ligi

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