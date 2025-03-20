2026 Dünya Kupası biletini alan ilk takım belli oldu
Japonya A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası’na katılmaya hak kazanan ilk ülke oldu.
Japonya, 2026 Dünya Kupası Asya Elemeleri 3. Tur C Grubu'ndaki 7. maçında Bahreyn'i konuk etti. Saitama Stadı'nda oynana müsabaka 2-0 ev sahibi takımın üstünlüğüyle sona erdi.
Japonya'ya galibiyeti getiren goller 9. dakikada Wataru Endo ve 87 dakikada Takefusa Kubo'dan geldi.
C Grubu'nda bitime 3 maç kala puanını 19'a çıkartan Japonya; ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliğinde düzenlenecek olan 2026 Dünya Kupası'na katılmayı garantiledi.
Etiketler: #japonya #2026 Dünya Kupası #bahreyn
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