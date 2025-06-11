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2026 Dünya Kupası'nı garantileyen 13 ülke belli oldu!

2026 Dünya Kupası'nı garantileyen 13 ülke belli oldu!

11.06.2025 09:13:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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2026 Dünya Kupası'nı garantileyen 13 ülke belli oldu!

2026 Dünya Kupası'na katılmayın garantileyen 13 ülke belli oldu. Ürdün ve Özbekistan ilk kez turnuvaya katılırken, son şampiyon Arjantin de yerini aldı.

2026 Dünya Kupası için geri sayım sürerken, turnuvaya katılacak 48 ülkeden 13'ü şimdiden netleşti.

Ev sahibi konumundaki ABD, Kanada ve Meksika doğrudan katılım hakkı elde ederken; Arjantin, Brezilya, Ekvador, Japonya, Güney Kore, İran, Ürdün, Özbekistan, Avustralya ve Yeni Zelanda da elemelerden çıkarak Dünya Kupası biletini cebine koydu.

Ürdün ve Özbekistan tarihlerinde ilk kez Dünya Kupası'na katılacaklar. Arjantin ise son şampiyon konumunda.

Geriye kalan 35 ülke için kıyasıya mücadele devam ediyor.

İŞTE KATILACAK ÜLKELER:

Arjantin

Brezilya

Ekvador

Meksika

ABD

Kanada

Ürdün

İran

Özbekistan

Güney Kore

Japonya

Avustralya

Yeni Zelanda

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