2026 FIFA Dünya Kupası'nın resmi sponsoru Visa ile Garanti BBVA arasında işbirliği anlaşması

2026 FIFA Dünya Kupası'nın resmi ödeme teknolojileri partneri Visa ile Garanti BBVA arasında işbirliği anlaşması yapıldı.

Swissotel the Bosphorus'ta gerçekleştirilen imza törenine Visa Türkiye Genel Müdürü Samile Mümin, Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Ceren Acer Kezik, eski futbolcular İlhan Mansız ve Ümit Davala ile davetliler katıldı.

ÜMİT DAVALA: "ŞU ANKİ MİLLİ TAKIM BİZİM TAKIMA GÖRE DAHA GÜÇLÜ"

2002 FIFA Dünya Kupası'nda boy göstermenin kendileri adına gurur verici olduğunu dile getiren eski milli futbolcu Ümit Davala, Uzak Doğu'da geçirdikleri 60 günün her zorluğa değdiğini belirtti.

Dünya Kupası'nı üçüncü olarak tamamlamanın anlamını Türkiye'de döndüklerinde daha iyi anladıklarını vurgulayan Davala, mevcut A Milli Takım kadrosunun da Dünya Kupası'na katılacak kalitede olduğunu söyledi.

Millilerin 2026'da Dünya Kupası'nda boy göstereceğine inandığını kaydeden Davala, "Sadece bu Dünya Kupası için değil, önümüzdeki 8-10 sene içinde Avrupa Şampiyonası da dahil iyi bir derece elde edecek takımımız var. Kenan, Hakan, Arda Güler gibi isimleri saydıkça insan gururlanıyor. Şu anki milli takım bizim takıma göre daha güçlü. Bizim oynadığımız takıma göre çok daha genç ve dinamik bir jenerasyon var. Bizim tecrübemiz daha farklıydı ama şu anda oynayan oyuncuların kulüpleri çok önemli. Çok daha farklı bir milli takım izletebilirler” ifadelerini kullandı.

İLHAN MANSIZ: "ÇOK İYİ FUTBOLCULARA SAHİBİZ"

2002 FIFA Dünya Kupası'nda yakalanan başarıyı yıllar geçtikte daha iyi anladıklarını vurgulayan İlhan Mansız, "Ben o yolculuğa biraz geç katıldım. Eleme maçlarında milli takıma dahil olmuştum. Ama o takımın bir parçası olduğum için de çok mutluydum." diye konuştu.

Mevcut milli takımı çok başarılı gördüğünü belirten Mansız, şöyle konuştu:

"Potansiyel ve yetenek olarak çok iyi futbolculara sahibiz. Önümüzdeki 10 yılın en başarılı milli takımı olabilecek, turnuvalara devamlı gidebilecek bir potansiyel varken, bizlerin de onlara destek vermesi gerekiyor. Umuyorum milli takımımız artık 48 sene, 24 sene beklemeden Dünya Kupası'na devamlı katılır. Bizim dönemimize göre daha iyi bir milli takım var. Ama bizim dönemimizde her mevkide lider oyuncu vardı. İşler kötü gittiğinde o liderler ortaya çıkıyordu. Belki bunun eksikliği yaşanabilir."

2002 FIFA Dünya Kupası'nda Senegal'e attığı altın golü de anlatan Mansız, "Ben o ana kadar bir patlama bekliyordum. Çok formda bir sezon geçirip Dünya Kupası'na katıldım. Gereken süreyi bulamamıştım, bu maça nasip oldu. Golü atınca can havliyle kaçtım. Herkes üstüme atladı” ifadelerini kullandı.

Visa Genel Müdürü Samile Mümin, “Futbol, her anıyla milyonları aynı heyecanda buluşturan evrensel bir dil. Her pasın, her golün, her tezahüratın ardında milyonlarca duyguyu birleştiren bir deneyim var. Visa olarak, dünya çapında sunduğumuz ödeme altyapımız da tıpkı bu deneyim gibi, her an, her saniye kesintisiz, hızlı ve kolay ödeme çözümleriyle milyonlarca insana dokunuyor. FIFA Dünya Kupası’nın Resmi Ödeme Teknolojileri Partneri olarak, milyonların paylaştığı bu eşsiz deneyimi 2026 döneminde Garanti BBVA işbirliğimizle, Shop&Fly Diamond Visa kart sahiplerine sunmaktan gurur duyuyoruz. Bu işbirliğiyle kart sahipleri, dünyanın en büyük futbol organizasyonunu yerinde izleme şansı yakalayacak. Dünyanın en önemli spor etkinliklerinden birindeki varlığımızla, futbolun kalbinde yer almaktan mutluluk duyuyoruz. Türkiye A Millî Futbol Takımımıza yürekten başarılar diliyor, tüm futbolseverlerin bu unutulmaz yolculuğun her anını dolu dolu yaşamalarını temenni ediyoruz” dedi.

Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Ceren Acer Kezik, toplantıda yaptığı konuşmada, “Garanti BBVA olarak, insanı merkeze alan Radikal Müşteri Perspektifi yaklaşımımızla, müşterilerimizin deneyimini her temas noktasında dönüştürmeyi hedefliyoruz. Visa ile Türkiye’de uzun soluklu ve güçlü bir işbirliğimiz var. Bu ortaklık, sadece finansal hizmetlerde değil; yaşamın farklı alanlarında da müşterilerimize değer katmak üzere şekilleniyor. Futbolun birleştirici gücüyle, 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını Visa ile birlikte Shop&Fly Diamond Visa kullanıcılarımıza özel ayrıcalıklarla taşımaktan mutluluk duyuyoruz. Müşterilerimiz artık yalnızca finansal çözümler değil, yaşam tarzlarını ve tutkularını destekleyen deneyimler bekliyor. Biz de bu beklentiyi aşmak, ihtiyaçları henüz ortaya çıkmadan anlayabilmek için çalışıyoruz. Seyahat bugün yalnızca bir ulaşım faaliyeti değil; planlamadan varış noktasına kadar kesintisiz bir deneyim alanı. Shop&Fly Diamond Visa bu vizyonla, modern gezginin değişen beklentilerine yanıt veren, her adımda kolaylık ve konfor sunan bir yol arkadaşı olarak tasarlandı. Futbolun heyecanını, seyahatin özgürlüğüyle birleştiren bu işbirliğinin, müşterilerimizin hayatına keyif, ilham ve unutulmaz anlar katacağına inanıyoruz. Milli Takımımıza başarılar diliyor, tüm futbolseverlerle bu yolculuğun her anını birlikte yaşamaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.