2026 FIFA Dünya Kupası yolunda ilk rakip Gürcistan: Kazanıp başlayalım!

4.09.2025 10:42:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri ilk maçında deplasmanda Gürcistan ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 19:00'da başlayacak.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemeleri E Grubu ilk maçında bugün Gürcistan’a konuk olacak.

Saat 19.00’da başlayacak ve TV8’den naklen yayımlanacak mücadeleyi İtalyan hakem Davide Massa yönetecek.

Türkiye, grupta Gürcistan’ın yanı sıra İspanya ve Bulgaristan’a karşı ilk sırayı alıp direkt Dünya Kupası’na katılma mücadelesi verecek.

"HEDEFİMİZ BELLİ"

Ay yıldızlıların teknik direktörü Vincenzo Montella, Gürcistan maçı öncesi, “Hedefimiz 2026 Dünya Kupası biletini almak. Bu yolda her maça ayrı ayrı konsantre olacağız. Gürcistan özellikle sahasında etkili futbol ortaya koyan bir takım. Tanıdığımız bir rakip. Tüm hazırlıklarımızı yaptık, oyuncu grubuma çok güveniyorum. Kazanıp İspanya maçına odaklanmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Milli futbolcu Merih Demiral da “Takım olarak uzun süredir birlikte oynuyoruz. Bu önemli bir avantaj. Ekip olarak Dünya Kupası’na katılıp orada da iyi dereceler almak istiyor. Halkımızı mutlu edeceğiz” yorumunda bulundu.

İlgili Konular: #a milli futbol takımı #Gürcistan #2026 FIFA Dünya Kupası

