2026 Kış Olimpiyatları'nda 6 branşta madalyalar sahiplerini buldu!

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda 6 branşta madalyalar sahiplerini buldu.

İtalya'daki oyunların 12. gününde alp disiplini, biatlon, kayaklı koşu, serbest stil kayak, kısa kulvar sürat pateni ve snowboard branşlarında 9 madalya mücadelesi yapıldı.

Alp disiplini kadınlar slalomda ABD'li Mikaela Shiffrin, 1.39.10 saniyelik süresiyle altın madalyayı boynuna taktı. Soçi 2014'ten sonra bu kategoride ikinci kez olimpiyat şampiyonu olan ABD'li kayakçı, kariyerinin 4. olimpiyat madalyasına ulaştı. Bu dalda İsviçreli Camille Rast gümüş, İsveçli Anna Swenn Larsson bronz madalya kazandı.

Fransa, biatlon kadınlar 4x6 kilometre bayrak yarışında 1.10.22.7 saniyelik derecesiyle altın madalyanın sahibi oldu. Bu kategoride İsveç gümüş, Norveç bronz madalya elde etti.

Kayaklı koşu erkekler takım sprint serbestte altın madalya, 18.28.98'lik zamanıyla Einar Hedegart ve Johannes Hoesflot Klaebo'nun yarıştığı Norveç'in oldu. Kış oyunlarının en çok altın madalya kazanan sporcusu ünvanını Milano-Cortina 2026'da ele geçiren Klaebo, kariyerindeki olimpiyat altını sayısını 10'a çıkararak rekoru geliştirdi. Müsabakada ABD gümüş, İtalya bronz madalyaya uzandı. Kadınlar takım sprint serbestte ise Jonna Sundling ve Maja Dahlqvist'in yer aldığı İsveç, 20.29.99'luk süresiyle altın madalya aldı. İsviçre gümüş, Almanya bronz madalyayla müsabakayı noktaladı.

Serbest stil kayak kadınlar aerials kategorisinde Çinli Mengtao Xu, 112,90 puanla üst üste ikinci kez olimpiyat şampiyonu oldu. Müsabakada Avustralyalı Danielle Scott gümüş, Çinli Qi Shao ise bronz madalyayı boynuna taktı.

Çinli Yiming Su, snowboard erkekler slopestyle kategorisinde 82,41 puanla altın madalyaya ulaştı. Bu kategoride Japon Taiga Hasegawa gümüş, ABD'li Jake Canter bronz madalya aldı. Kadınlar slopestyle yarışlarında ise Japon Mari Fukada altın, Yeni Zelandalı Zoi Sadowski Synnott gümüş, Japon Kokomo Murase bronz madalya sevinci yaşadı.

Günün son madalyaları ise kısa kulvar sürat pateninde verildi. Choi Min-jeong, Kim Gil-li, Shim Suk-hee ve Noh Do-hee'nin yarıştığı Güney Kore, kadınlar 3 bin metre bayrakta 4.04.014 ile birinci olarak bu kategorideki 7. olimpiyat şampiyonluğunu yaşadı. Bu mesafede İtalya gümüş, Kanada bronz madalya elde etti. Erkekler 500 metrede ise Kanadalı Steven Dubois, 40.835'lik süresiyle altın madalyanın sahibi oldu. Hollandalı kardeş patenciler Melle van 't Wout gümüş, Jens van 't Wout ise bronz madalyayla günü tamamladı.

Oyunların 12. gününde ayrıca curling ve buz hokeyi müsabakaları da gerçekleştirildi.